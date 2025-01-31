حساب المواطن يدعو المستفيدين للتحقق من وثيقة هامة ويوضح شرط إلغائها

وجه برنامج حساب المواطن تنبيهًا عاجلًا للمستفيدين بضرورة التحقق من إحدى الوثائق المطلوبة لضمان استمرارية الدعم. وأكد البرنامج أن وجود عبارة معينة في الوثيقة قد يؤدي إلى إلغائها، مما يستدعي تحديث البيانات على الفور لتجنب توقف الدعم.

كتب محمد سعد – أعلنت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية في الساعات الأولى من يوم أمس عن نتائج أهلية حساب المواطن للدفعة رقم 87، مما أثار سلسلة من التساؤلات والشكاوى من قبل المتقدمين الذين تم رفض طلباتهم.

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حساب المواطن يطلب من المستفيدين سرعة التحقق من هذه الوثيقة

من أبرز الشكاوى التي تم الإبلاغ عنها، كانت الشكوى المتعلقة برسالة رفض الأهلية التي وردت إلى بعض المتقدمين، والتي كانت تشير إلى أن سبب الرفض هو “السجلات تشير إلى أن المستند المرفق منتهي أو مرفوض”.

سبب رفض الأهلية بسبب المستندات المنتهية الصلاحية

من خلال هذا الشرح، أوضحت خدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن أن الرسالة التي تفيد بأن المستندات مرفوضة أو منتهية الصلاحية تعني أن البرنامج يرفض المستندات التي انتهت صلاحيتها، حتى وإن كانت بياناتها سليمة وصحيحة.

حيث يتطلب برنامج حساب المواطن تقديم مستندات سارية المفعول أثناء دراسة الأهلية، وإلا فإنه يتم رفض الأهلية تلقائيًا.

كيفية حل مشكلة رفض الأهلية بسبب المستندات المنتهية الصلاحية

لحل هذه المشكلة وتجاوز رفض الأهلية بسبب المستندات المنتهية الصلاحية، يجب على المستفيدين اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة لضمان إعادة تقديم المستندات الصحيحة والصالحة، الخطوات التي يجب اتباعها هي كالتالي:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن عبر الرابط المخصص لذلك.

فتح الملف الشخصي للمستفيد والذي يحتوي على بيانات الطلب.

الانتقال إلى قسم “المرفقات” وحذف المستند الذي تم رفض الأهلية بسبب عدم صلاحيته.

بعد حذف المستند القديم، يتم اختيار رفع مستند جديد صالح وساري المفعول.

العودة إلى الصفحة الرئيسية للبوابة والانتقال إلى قسم “دراسة الأهلية”.

من خلال هذا القسم، يتم تحديد خيار “رفع اعتراض”.

إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم تأكيد إرسال الشكوى.

المهلة المحددة لتقديم الاعتراضات

من الأمور المهمة التي يجب على المستفيدين الانتباه لها هي أن طلبات الاعتراض على أهلية حساب المواطن يجب أن تقدم خلال فترة لا تتجاوز 90 يوم من تاريخ إعلان نتائج الأهلية، لذا، من الضروري عدم التأخير في تقديم الاعتراض لتجنب فوات الفرصة.

برنامج حساب المواطن يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر السعودية المستحقة، ولذلك فإن التأكد من أن جميع المستندات المرفقة سليمة وصالحة يعد أمر أساسي لضمان قبول الطلبات.

من خلال اتباع الخطوات الموضحة لحل مشكلة رفض الأهلية بسبب المستندات المنتهية الصلاحية، يمكن للمستفيدين تجاوز هذه العقبة بسهولة واستكمال الإجراءات اللازمة لتقديم الاعتراض وإعادة النظر في الأهلية.

حرصًا على وصول الدعم لمستحقيه، يشدد حساب المواطن على أهمية مراجعة الوثائق المطلوبة بدقة، وتحديث أي بيانات غير صحيحة عبر البوابة الرسمية لضمان استمرارية الاستفادة من الدعم المقدم