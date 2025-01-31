أرامكو تكشف رسميًا عن سعر لتر البنزين 91 في السعودية بعد التحديث الجديد

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم عن التسعيرة الجديدة لبنزين 91، وذلك ضمن المراجعة الدورية لأسعار الوقود في المملكة. ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشركة بتوفير أسعار تنافسية تعكس التغيرات العالمية في سوق الطاقة.

كتب محمد سعد – مع تزايد الاهتمام بأسعار الوقود في المملكة العربية السعودية، شهد عام 2024 زيادة ملحوظة في البحث عن أسعار البنزين 91، وذلك بعد الإعلان عن رفع أسعار الديزل، وقد أعلنت شركة أرامكو عن الأسعار الجديدة للبنزين والديزل والغاز المسال، مما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين يصثقش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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سعر لتر البنزين 91 في السعودية

في ظل الاهتمام المتزايد بأسعار الوقود في المملكة، أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين 91 والوقود الأخرى لعام 2024، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

سعر لتر البنزين 91: 2.18 ريال سعودي.

سعر لتر البنزين 95: 2.33 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل: 1.15 ريال سعودي.

سعر لتر الغاز المسال: 0.95 هللة سعودية.

أسعار الديزل في المملكة

تمثل هذه الأسعار أحدث التعديلات التي أجرتها أرامكو وتتماشى مع متطلبات السوق المحلي للوقود، وتزامن هذا الإعلان مع زيادة سعر الديزل بنسبة 53%، مما أثار الكثير من التساؤلات والبحث بين المواطنين حول تأثير هذه الزيادة على باقي أنواع الوقود.

من الجدير بالذكر أن شركة أرامكو تتابع بانتظام أسعار الوقود وتقوم بتعديلها بناءً على العوامل الداخلية والخارجية والسياسات الدولية، تنتج السعودية حوالي 17% من البنزين عالميًا، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في سوق الوقود العالمي، وقد أدت زيادة الطلب على النفط وخفض عمليات الإنتاج في العديد من الدول، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، إلى ارتفاع أسعار الوقود.

كما أعلنت شركة أرامكو عن زيادة في أسعار أسطوانات الغاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة بالمنظم إلى 197 ريال سعودي مقارنة بالسعر السابق البالغ 180 ريال سعودي، بينما ارتفع سعر الأسطوانة العادية إلى 164 ريال سعودي بدلًا من 150 ريال سعودي.

تستمر شركة أرامكو في مراقبة السوق وضبط الأسعار بما يتماشى مع المتغيرات العالمية والمحلية، ومن المتوقع أن تصدر إعلانات جديدة في حالة حدوث أي تغييرات إضافية في أسعار الوقود.

تواصل أرامكو تحديث أسعار الوقود بشكل شهري لضمان الشفافية وتقديم الأسعار العادلة للمستهلكين، حيث تُعتمد الأسعار الجديدة وفق آليات التسعير المعلنة سابقًا..