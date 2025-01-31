قفزة قياسية في سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه المصري لهذا السبب المفاجئ

شهدت أسواق الصرف ارتفاعًا حادًا في سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، متجاوزًا حاجزًا تاريخيًا لأول مرة. يأتي هذا الارتفاع المفاجئ نتيجة تطورات اقتصادية غير متوقعة، مما أثار قلق المتعاملين في سوق العملات.

كتب محمد سعد – سعر الدولار والريال السعودي السعودي مقابل الجنيه قد تكون تلك الجملة هامة للغاية للمستوردين و متداولي العملات، حيث أصبحت كل عملة دولية في سباق عارم بين الجنيه لتفوقه بفارق كبير من النقاط ولكن من الآن فصاعدا أصبح الجميع يتسائل هل سيتراجع الجنيه أكثر فأكثر! أم يتصدر سباق العملات ويدهش الجميع بصعوده! إليكم أبرز التفاصيل من خلال هذا المقال ضلفخغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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سعر الدولار والريال السعودي السعودي مقابل الجنيه

نقدم لكم الآن أبرز تفاصيل أسعار العملات في البنوك المصرية الأشهر على الإطلاق متضمنة الآتى:

البنك الأهلي المصري

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,19 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,21 جنيهاً.

البنك التجاري الدولي

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,18 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,24 جنيهاً.

كريدي اجريكول

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,16 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,25 جنيهاً.

المصرف العربي الدولي

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,21 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,24 جنيهاً.

بنك الاستثمار العربي

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,20 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,25 جنيهاً.

بنك مصر

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,19 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,21 جنيهاً.

بنك أبوظبي الإسلامي

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,22 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,23 جنيهاً.

بلوم مصر

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,03 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,16 جنيهاً.

بنك قناة السويس

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,18 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,24 جنيهاً.

ايجي بنك

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,17 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,24 جنيهاً.

بنك التعمير والاسكان

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,21 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,24 جنيهاً.

بنك الكويت الوطني

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,00 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,24 جنيهاً.

بنك التنمية الصناعية

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,11 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,21 جنيهاً.

بنك المشرق

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,13 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,24 جنيهاً.

بنك بركة

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,03 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,24 جنيهاً.

بنك الإسكندرية

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,19 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,24 جنيهاً.

المصرف المتحد

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,95 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,25 جنيهاً.

ميد بنك

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 7,97 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,25 جنيهاً.

البنك العقاري المصري العربي

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,010 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,24 جنيهاً.

ساب بنك

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,090 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,24 جنيهاً.

البنك الأهلي الكويتي

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,22 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,24 جنيهاً.

بنك القاهرة

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,19 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,24 جنيهاً.

سعر الدولار في مواجهة الجنيه المصري اليوم

يتهافت الجميع لمعرفة معدل السعر الذي وصل إليه الدولار في مواجهة الجنيه ولكن في المتوسط قدر معدل الشراء إلى ما يعادل نحو 30,85 جنيهاً في حين وصل معدل البيع إلى 30,95 جنيهاً بمختلف البنوك.

ما هو سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي؟

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,19 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,24 جنيهاً.

ما هو سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في ساب بنك؟

بلغت القيمة الشرائية للريال في مواجهة الجنيه نحو 8,090 جنيهاً في حين قدرت قيمة البيع ما يعادل 8,24 جنيهاً.

ما هو سعر الدولار اليوم في مواجهة الجنيه في البنوك؟

في المتوسط قدر معدل الشراء إلى ما يعادل نحو 30,85 جنيهاً في حين وصل معدل البيع إلى 30,95 جنيهاً بمختلف البنوك.

مع استمرار التقلبات في سوق الصرف، يترقب الخبراء والمستثمرون أي إجراءات قد تتخذها الجهات المعنية للحد من تذبذب أسعار العملات، وسط توقعات بمزيد من التغيرات خلال الأيام المقبلة.