الخطوط السعودية تعلن عدد ووزن الحقائب المسموح بها للمسافرين وتكشف مفاجأة بشأن الحقيبة المحمولة

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تحديث جديد يحدد عدد ووزن الحقائب المسموح بها لكل مسافر، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من التاريخ المحدد. وشمل التحديث مفاجأة تتعلق بوزن الحقيبة المحمولة داخل الطائرة، مما أثار اهتمام المسافرين.

كتب محمد سعد – أعلنت الخطوط السعودية عن تحديث جديد لسياسة الأمتعة على الرحلات الداخلية، وذلك بدءًا من يناير 2025 وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الناقل الوطني السعودي إلى تحسين تجربة السفر وتبسيط إجراءات السفر للمسافرين ذينذد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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التغييرات الجديدة

الحقائب المسجلة: سمح لكل مسافر بحقيبة مسجلة واحدة بوزن لا يتجاوز 25 كيلوجرامًا.

الحقائب المحمولة داخل الطائرة: يمكن للمسافرين حمل حقيبة يدوية لا يتجاوز وزنها 8 كيلوجرامات، بالإضافة إلى حقيبة صغيرة أو حقيبة كمبيوتر محمول.

المواد المحظورة

يجب أن تكون السوائل في عبوات صغيرة لا تتجاوز 100 مل لكل عبوة، ولا يتجاوز إجمالي السوائل لتر واحد.

تمنع حمل الأدوات الحادة أو الأشياء التي يمكن استخدامها كسلاح.

المنتجات القابلة للاشتعال مثل البطاريات غير المعتمدة وأي مواد خطرة أخرى.

يأتي هذا التعديل في إطار تحسين تجربة السفر عبر الخطوط السعودية، مع الحرص على توفير خيارات مرنة للمسافرين، مع دعوة الجميع للاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي قبل موعد رحلاتهم.