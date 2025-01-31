مترو الرياض يعلن وظائف شاغرة للنساء برواتب تبدأ من 5000 ريال.. إليك الشروط والمتطلبات

أعلنت إدارة مشروع مترو الرياض عن توفر وظائف شاغرة للنساء برواتب مجزية تبدأ من 5000 ريال، وذلك في إطار تعزيز فرص العمل للكوادر النسائية في قطاع النقل العام. وحددت الجهات المسؤولة متطلبات القبول وآلية التقديم للراغبات في الالتحاق بهذه الفرص الوظيفية.

كتب محمد سعد – يعد مشروع مترو الرياض من أبرز المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة من خلال تطوير وسائل النقل العامة في العاصمة ويتيح هذا المشروع العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمقيمين في مختلف التخصصات وفي هذا المقال سنستعرض وظائف مترو الرياض والفرص المتاحة للرجال والنساء في هذا المشروع الحيوي دضظقط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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الوظائف المتاحة في مترو الرياض

يتوفر في مشروع مترو الرياض العديد من الوظائف في عدة مجالات، وتستهدف هذه الوظائف جميع التخصصات لتلبية احتياجات تشغيل وصيانة النظام المتطور ومن بين هذه الوظائف:

وظائف تشغيل وصيانة:

مشغلي قطارات.

فني صيانة المعدات والأنظمة الكهربائية.

مهندسو صيانة الشبكات والأنظمة.

وظائف إدارية: مديري المشاريع.



مختصو الموارد البشرية. مسؤولو التسويق والعلاقات العامة.

وظائف تقنية:

مهندس برمجيات وأنظمة تشغيل.

مختصو الأمن السيبراني.

مطورو الأنظمة الذكية المستخدمة في المحطات.

وظائف خدمة العملاء:

موظفو استقبال في المحطات.

ممثلو خدمة العملاء للتعامل مع الاستفسارات والشكاوى. المتطلبات العامة للقبول في الوظائف لكل وظيفة في مترو الرياض مجموعة من المتطلبات التي يجب على المتقدمين تلبيتها، وتشمل: الحصول على مؤهلات أكاديمية متناسبة مع الوظيفة. الخبرة العملية في مجال النقل أو المجالات ذات الصلة. إجادة اللغة الإنجليزية، خصوصاً في الوظائف التقنية والإدارية. مهارات التعامل مع الجمهور في وظائف خدمة العملاء. مميزات العمل في مترو الرياض تعد وظائف مترو الرياض من الفرص المميزة، حيث يتمتع الموظفون بالعديد من المزايا، منها: رواتب تنافسية بالإضافة إلى مزايا وظيفية. بيئة عمل حديثة مليئة بالتحديات. فرص للتطوير المهني والتدريب على أحدث التقنيات. المساهمة في مشروع وطني ضخم يهدف إلى تحسين البنية التحتية للنقل في المملكة.



يعد هذا الطرح خطوة هامة لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي، حيث يُنصح الراغبات في التقديم بالاطلاع على الشروط واستكمال الإجراءات المطلوبة لضمان القبول.