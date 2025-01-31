تعرف على رواتب المهندسين الأجانب في السعودية بجميع التخصصات عند التعيين في 2025

تعتبر السعودية وجهة مفضلة للمهندسين الأجانب الباحثين عن فرص وظيفية برواتب تنافسية في مختلف المجالات الهندسية. ومع دخول عام 2025، شهدت رواتب المهندسين الجدد تحديثات تعكس الطلب على الكفاءات الفنية في قطاعات متعددة، مثل الهندسة المدنية، الميكانيكية، الكهربائية، وتقنية المعلومات.

كتب محمد سعد – تعد مهنة الهندسة واحدة من أكثر المهن طلبًا في سوق العمل السعودي، حيث تسهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية والصناعية في المملكة وتستقطب الشركات السعودية العديد من المهندسين الأجانب في مختلف التخصصات، لما يتمتعون به من مهارات وكفاءات تؤهلهم لأداء المهام الهندسية المعقدة وفي هذا المقال وسنلقي الضوء على رواتب المهندسين الأجانب في المملكة العربية السعودية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى المعايير التي تحدد هذه الرواتب والمزايا التي يتمتع بها المهندسون في المملكة هزكطت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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رواتب المهندسين الأجانب في السعودية حسب التخصص

تختلف قيمة الراتب الذي يتقاضاه المهندس في السعودية بناءً على تخصصه، حيث يمكن أن تتراوح الرواتب بشكل ملحوظ بين التخصصات المختلفة وفيما يلي عرض لرواتب بعض التخصصات الهندسية:

المهندس الميكانيكي: تتراوح الرواتب من 7,000 إلى 20,000 ريال سعودي شهريًا.

المهندس المعماري: تبدأ الرواتب من 7,000 ريال وتصل إلى 20,000 ريال.

مهندس البرمجيات: الرواتب تتراوح من 5,000 إلى 11,000 ريال.

المهندس الكيميائي: تبدأ الرواتب من 5,000 ريال وتصل إلى 10,000 ريال.

المهندس الكهربائي: الرواتب تبدأ من 5,000 ريال وتصل إلى 9,500 ريال.

المهندس المدني: يبدأ الراتب من 5,000 ريال ويصل إلى 9,500 ريال.

مهندس البترول: تتراوح الرواتب بشكل كبير من 5,000,000 إلى 20,000,000 ريال سعودي، نظرًا للخبرة الكبيرة والمجال الحيوي لهذا التخصص.

معايير تحديد رواتب المهندسين في السعودية

تتعدد العوامل التي تؤثر على راتب المهندس في السعودية، ويعد الخبرة من أبرز المعايير التي تحدد حجم الراتب وكلما زادت خبرة المهندس في مجاله، كلما ارتفع راتبه وإليك تفاصيل الرواتب حسب سنوات الخبرة:

خبرة أقل من 3 سنوات: يتراوح الراتب الشهري حول 7,374 ريال سعودي.

من 3 إلى 5 سنوات من الخبرة: يرتفع الراتب إلى 10,451 ريال سعودي.

من 5 إلى 10 سنوات من الخبرة: يصل الراتب إلى 13,279 ريال سعودي.

أكثر من 10 سنوات من الخبرة: يمكن للمهندس أن يحصل على راتب يزيد عن 22,000 ريال سعودي شهريًا، إلى جانب فرص ترقية بناءً على المهارات الأكاديمية والعملية.

مزايا المهندسين في المملكة العربية السعودية

القطاع الهندسي في السعودية لا يقتصر فقط على الرواتب الجذابة، بل يوفر العديد من المزايا التي تعزز من راحة المهندسين ورفاهيتهم ومن أبرز هذه المزايا:

التأمين الصحي: يقدم للمهندسين وأسرهم، مما يضمن لهم رعاية صحية شاملة. رواتب منافسة: تتناسب مع مستوى الوظيفة والخبرة، كما يتم منح ترقيات دورية تساهم في زيادة الراتب الشهري. الأدوات والمعدات: يتم توفير الأدوات اللازمة للعمل في المواقع الفنية الخطرة، لضمان سلامة المهندسين. بيئة العمل: توفر المملكة بيئة عمل محفزة وآمنة تساعد المهندسين على الإبداع والإنتاجية.

تعتمد رواتب المهندسين الأجانب في السعودية على عدة عوامل، منها الخبرة، التخصص، وجهة العمل، حيث تواصل المملكة تقديم حوافز مغرية لجذب الكفاءات الفنية بما يواكب رؤية 2030.