ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء السعودية.. الزعاق يكشف موعد الحدث وتأثيره على الأجواء

تشهد سماء المملكة العربية السعودية حدثًا فلكيًا استثنائيًا من المتوقع أن يلفت أنظار عشاق الظواهر الكونية. وكشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق تفاصيل هذه الظاهرة، محددًا موعد حدوثها وتأثيرها على الأجواء في مناطق المملكة.

كتب محمد سعد – في تطور فلكي هام ينتظره الكثيرون في المملكة العربية السعودية، حذر خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق من تغيرات فلكية ومناخية خلال شهر سبتمبر ويأتي هذا التحذير مع اقتراب موعد حدث فلكي مميز سيمنح محبي الفلك فرصة نادرة لمشاهدة ظاهرة نادرة تجمع بين نجم سهيل وكوكب الزهرة خغعمت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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حدث فلكي يضرب سماء السعودية

أوضح الدكتور خالد الزعاق أن المملكة تستعد لاستقبال حدث فلكي استثنائي في منتصف شهر سبتمبر، حيث سيبدأ النجم الثاني من سهيل في الظهور ويُعد ظهور نجم سهيل علامة مميزة لفصل الشتاء في المملكة وأشار الزعاق إلى أن الجمهور سيحظى بفرصة نادرة لمشاهدة كوكب الزهرة بوضوح بعد مغيب الشمس، مما سيزيد من الإثارة بين هواة الفلك.

ومن المتوقع أن يشهد نهاية الشهر الجاري حدثاً استثنائياً يتمثل في اجتماع نجم سهيل مع كوكب الزهرة، وهي ظاهرة فلكية نادرة ستعزز من تجربة مراقبة السماء خلال هذه الفترة.

مع اقتراب موعد هذه الظاهرة الفلكية، يستعد المهتمون برصد السماء لمتابعة الحدث الذي قد يكون فرصة نادرة للمشاهدة والتأمل. ترقبوا التفاصيل وتطورات الطقس المصاحبة لهذا الحدث الفريد.