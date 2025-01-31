عروض نون السعودية المذهلة.. احصل على آيفون 15 برو 256 جيجا بالتقسيط وخصم 64%

أعلنت منصة نون السعودية عن خصومات ضخمة تشمل أحدث الأجهزة الذكية، ومن أبرز العروض المتاحة خصم 64% على آيفون 15 برو بسعة 256 جيجا، مع إمكانية الشراء بنظام التقسيط المريح. فرصة رائعة لامتلاك الهاتف الرائد بسعر تنافسي لم يسبق له مثيل.

كتب محمد سعد – في خطوة مثيرة لعشاق التكنولوجيا أعلنت نون السعودية عن خصم غير مسبوق على الهاتف الذكي الرائد iPhone 15 Pro، الذي يمكن الآن اقتناؤه بتخفيض يصل إلى 64% وتأتي هذه الفرصة المذهلة مع مزايا عديدة، بما في ذلك التقسيط المريح والتوصيل المجاني، مما يعزز من جاذبية هذا العرض الفريد ثركرش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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سعر iPhone 15 Pro بالتقسيط

نون السعودية تقدم هاتف iPhone 15 Pro بخصم كبير، حيث كان سعر الجهاز قبل التخفيض يبلغ 9,999 ريال سعودي ومع العرض المميز أصبح بإمكان العملاء شراء الهاتف بسعر مخفض قدره 3,590 ريال سعودي، وهو سعر يشمل ضريبة القيمة المضافة وهذا التخفيض يتيح توفيرًا ماليًا قدره 6,409 ريال سعودي، ما يعادل نسبة خصم 64%.

أما بالنسبة للتقسيط يمكن دفع مبلغ شهري قدره 300 ريال سعودي عبر بعض البنوك السعودية، مع ضمان لمدة ستة أشهر إضافة إلى ذلك توفر نون السعودية خدمة التوصيل المجاني لأقرب نقطة تسليم.

مواصفات مذهلة لجهاز iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro يأتي بمواصفات تقنية عالية تناسب مختلف الاستخدامات، بدءًا من الأداء القوي إلى تجربة التصوير الاستثنائية وإليكم أهم مواصفات الجهاز:

المعالج: مزود بشريحة A17 Pro القوية من شركة آبل، المصنعة بتقنية 3 نانومتر، مع معالج رسومي Apple GPU 6-core graphics، ما يجعل تجربة الأداء سلسة ومثالية.

الذاكرة والتخزين: الهاتف يحتوي على ذاكرة داخلية ضخمة بسعة 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ما يتيح تشغيل التطبيقات الثقيلة بسلاسة.

الكاميرات: الكاميرا الأمامية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، مع خاصية التركيز التلقائي (AutoFocus) وكاميرا مساعدة لعزل الخلفية والتعرف على الوجه والكاميرا الخلفية ثلاثية تشمل عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة للتقريب البصري (3X) وعدسة للتصوير بزاوية عريضة، بالإضافة إلى مستشعر TOF 3D لخاصية البورتريه.

الشاشة: شاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بمساحة 6.1 بوصة، تدعم خاصية Dynamic Island بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

البطارية: بسعة 3,274 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، إلى جانب الشحن اللاسلكي MagSafe بقوة 15 واط.

التصميم والخامات: مصنوع من الزجاج مع إطار جانبي من التيتانيوم، ليمنح الهاتف مظهرًا أنيقًا وقوة تحمل عالية.

الصوت: يضم الهاتف سماعات ستيريو ومزود بميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.

مميزات إضافية لـ iPhone 15 Pro

الهاتف مزود بمعالج A17 Pro القوي، الذي يتيح تجربة أداء فائقة السرعة، حتى مع التطبيقات الثقيلة والألعاب كما أن نظام iOS يحصل على تحديثات مستمرة، مما يوفر للمستخدمين تجربة آمنة ومحسّنة لفترة طويلة علاوة على ذلك الكاميرات تعطي أداءً استثنائيًا في التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو، مع تحسينات ملحوظة في عدسة Ultra Wide والشاشة أيضًا تقدم تجربة مشاهدة سلسة بفضل دعم معدل التحديث 120 هرتز، ما يجعل التنقل عبر التطبيقات في غاية السلاسة.

لا تفوت هذه الفرصة المميزة لشراء آيفون 15 برو بأفضل الأسعار عبر نون السعودية، واستمتع بخيارات التقسيط المرنة والعروض الاستثنائية قبل انتهاء العرض.