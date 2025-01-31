عرض ناري من مكتبة جرير.. خصم 27% على سامسونج جالكسي S24 ألترا مع تقسيط حتى 36 شهرًا

أعلنت مكتبة جرير عن عرض استثنائي لعشاق الهواتف الذكية، حيث تقدم خصمًا بنسبة 27% على هاتف سامسونج جالكسي S24 ألترا، مع إمكانية التقسيط حتى 36 شهرًا. يعد هذا العرض فرصة رائعة لمن يبحثون عن أحدث التقنيات بسعر مخفض وخيارات دفع مريحة.

كتب محمد سعد – في عالم التكنولوجيا المتسارع، استطاعت شركة سامسونج أن تبرز بقوة من خلال إطلاق هاتفها الجديد “جالكسي إس 24 الترا”، الذي يعد واحدًا من أقوى وأحدث الأجهزة في السوق وهذا الهاتف يضع معيارًا جديدًا في فئة الهواتف الذكية، بفضل مواصفاته المتطورة وأدائه الاستثنائي وقد أصبحت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية الوجهة المثالية لشراء هذا الهاتف المميز، حيث يمكن للعملاء الحصول عليه بسهولة مع خدمة توصيل سريع إلى أي مكان داخل المملكة، فضلاً عن خيارات الدفع بالتقسيط سغبجه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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مواصفات هاتف سامسونج جالكسي إس 24 الترا

يتميز هاتف سامسونج جالكسي إس 24 الترا بمجموعة من المواصفات الفائقة التي تجعله الخيار الأمثل لمحبي التكنولوجيا المتطورة ويأتي الهاتف مع شاشة ضخمة بحجم 6.8 بوصة، مما يوفر تجربة مشاهدة مذهلة، سواء كنت تستخدمه للألعاب أو مشاهدة الفيديوهات عالية الدقة.

أما في ما يتعلق بالتخزين فيأتي الهاتف مع سعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية ضخمة بسعة 12 جيجا بايت رام، مما يضمن أداءً سريعًا وفعّالًا حتى مع تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة.

كاميرا فائقة الأداء

من أبرز مواصفات هاتف جالكسي إس 24 الترا هي الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 200 ميجا بيكسل، وهي إحدى الأقوى في الهواتف الذكية، مما يتيح لك التقاط صور فائقة الوضوح حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة ويضاف إلى ذلك كاميرا بدقة 50 ميجا بيكسل وكاميرا أخرى بدقة 10 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل، مما يعزز من قدراته في التصوير المتنوع.

كما توفر الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل صور سيلفي واضحة وجميلة ولمن يبحث عن التقنيات المتطورة، يقدم الهاتف أيضًا ميزات مثل التصوير الليلي والتقريب الرقمي، لتقديم أفضل تجربة تصوير ممكنة.

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