وكيل نواف الغنام يحسم الجدل حول رحيله عن الهلال.. تصريح مثير يوضح الحقيقة

ترددت أنباء كثيرة حول مستقبل لاعب الهلال نواف الغنام وإمكانية رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة، ما دفع وكيله “السفاعي” للخروج عن صمته وتوضيح الموقف رسميًا. فهل يستمر اللاعب مع الزعيم أم أن هناك مفاجأة تلوح في الأفق؟

كتب محمد سعد – يظهر “مشعل السفاعي” وكيل أعمال لاعب نادي الهلال السعودي “خالد الغنام” يرد بشكل نهائي وحاسم على أنباء رحيل اللاعب عن صفوف الزعيم، وعودته إلى فريق الاتفاق بالانتقالات الشتوية.

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فقد نشر “السفاعي” تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، ويوضح فيه: “من كثر المصادر الواحد ما يعرف وش ينفي وش يخلي”، وقد أكد على استمرار “خالد الغنام” ضمن صفوف الهلال، وذلك حتى نهاية الإعارة.

جاء رد “السفاعي” في إطار انتشار أنباء رحيل اللاعب “خالد الغنام” إلى فريق الاتفاق، وعودة لاعب الفريق “عبد الله رديف” إلى الهلال خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

فيما انتقل اللاعب “خالد الغنام” إلى صفوف الهلال السعودي مطلع الموسم الكروي الحالي 2025، قادمًا من فريق الاتفاق معارًا حتى نهاية الموسم، وهذا ضمن صفقة “عبد الله رديف”.

بهذا التصريح، حسم وكيل نواف الغنام الجدل الدائر حول مستقبله مع الهلال، ليبقى القرار النهائي بيد الإدارة والجهاز الفني للفريق. الأيام القادمة ستكشف مزيدًا من التفاصيل حول مسيرة اللاعب داخل قلعة الزعيم.