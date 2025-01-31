كنافة العشر دقائق في الطاسة.. وصفة سريعة بطعم شهي لا يُنسى!

إذا كنتِ تبحثين عن حلوى سريعة ولذيذة بمذاق الكنافة التقليدية، فهذه الوصفة المثالية لكِ! كنافة العشر دقائق تُحضر بسهولة في الطاسة دون الحاجة إلى فرن، وتتميز بقوامها المقرمش وحشوتها الغنية، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمحبي الحلويات الشرقية في وقت قياسي.

كتب محمد سعد – يتميز هذا الطبق بقدرته على الجمع بين البساطة في التحضير والمذاق الغني المميز، وفي هذا المقال، سوف نتناول طريقة تحضير كنافة الطاسة السريعة التي تأتي بحشوة القشطة، لتجهيز حلوى لذيذة بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى وقت طويل أو معدات معقدة.

إقرأ ايضاً : تشيز كيك الكنافة بوصفة فاخرة.. حضريها في المنزل بأسهل طريقة

المكونات المطلوبة لتحضير كنافة العشر دقائق السريعة

250 جرام من الكنافة (تفضل الطازجة أو المجمدة مع تقطيعها إلى قطع صغيرة).

نصف كوب من الزبدة المذابة أو السمن.

ربع كوب من السكر البودرة.

حشوة القشطة: كوب من القشطة وملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر (اختياري).

1 كوب من السكر.

نصف كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد (اختياري).

طريقة تحضير الشربات

في قدر على نار متوسطة قومي بإضافة السكر والماء مع التحريك حتى يذوب السكر تماما.

بمجرد أن يبدأ الخليط في الغليان أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى يصبح القطر سميكا قليلا.

بعد أن يصبح القطر جاهزا أطفئي النار وأضيفي ماء الورد أو ماء الزهر واتركي الشربات ليبرد تماما.

طريقة تحضير كنافة الطاسة السريعة

قومي بتفتيت الكنافة يدويا في وعاء كبير.

أضيفي الزبدة المذابة والسكر البودرة إلى الكنافة وامزجيهم جيدا حتى تتشرب الكنافة الزبدة تماما.

سخني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة.

ضعي نصف كمية الكنافة في الطاسة واضغطي عليها برفق حتى تتوزع بالتساوي.

ضعي طبقة من القشطة على الكنافة مع ترك مسافة صغيرة حول الأطراف.

ضعي النصف المتبقي من الكنافة فوق القشطة واضغطي عليه جيدًا لتثبيت الطبقات.

اتركي الكنافة تطهى على نار هادئة لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى تتحمر من الأسفل.

باستخدام طبق مسطح قومي بقلب الكنافة برفق ثم أعيديها إلى الطاسة لتحمير الوجه الآخر.

بمجرد أن تكون الكنافة ذهبية اللون من الجانبين أخرجيها من الطاسة واسكبي عليها الشربات البارد.

يمكن تزيين الكنافة بالفستق المطحون أو المكسرات حسب الرغبة ثم تقطيعها إلى مربعات أو مثلثات وتقديمها.

طريقة تحضير حشوة القشطة

في وعاء على نار متوسطة اخلطي الحليب مع النشا والسكر وقلبي حتى يذوب النشا تمامًا.

استمري في التقليب حتى يثخن الخليط ثم أضيفي الفانيليا والقشطة وامزجي جيدًا حتى يصبح الخليط ناعما.

ارفعي الحشوة عن النار واتركيها لتبرد قبل استخدامها في تحضير الكنافة.

تنويعات مختلفة للكنافة العشر دقائق

كنافة الطاسة بحشوة الشوكولاتة: استخدمي الشوكولاتة القابلة للدهن (مثل نوتيلا) بدلا من القشطة، يمكن إضافة الشربات أو العسل حسب الرغبة وتزيين الكنافة برقائق الشوكولاتة أو المكسرات.

كنافة الطاسة بحشوة القشطة والكريمة: يمكنك إضافة كريمة الحلويات إلى القشطة للحصول على طعم غني وملمس ناعم.

بفضل هذه الطريقة السهلة والسريعة، يمكنك تحضير كنافة لذيذة في دقائق، مما يجعلها خيارا مثاليا في أي وقت.

لن تحتاجي بعد الآن للانتظار طويلًا لتحضير الكنافة، فجربي هذه الوصفة السريعة واستمتعي بمذاقها المميز في أي وقت. قدميها لعائلتك وضيوفك، وستكون من الوصفات المفضلة لديكِ دائمًا!