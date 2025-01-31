استقرار أسعار الخضروات اليوم الجمعة 31 يناير 2025 في الأسواق المصرية

شهدت أسواق الخضروات في مصر اليوم، الجمعة 31 يناير 2025، استقرارًا نسبيًا في الأسعار. تراوحت أسعار الطماطم بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، بينما سجلت البطاطس أسعارًا تتراوح بين 5.5 إلى 9.5 جنيهات للكيلو. أما البصل، فقد بلغ سعره ما بين 6 إلى 14 جنيهًا للكيلو.

كتب محمد سعد – استقرت الأسعار الخاصة بكل من الخضروات وكذلك الفاكهة اليوم الجمعة الذي يوافق يوم 31 من شهر يناير 2025، لذلك يسأل الكثير من الأشخاص عن الأسعار الحالية الموجودة في الأسواق وسجل سعر كيلو الموز البلدي حوالي ما بين 11 جنيه وكذلك 15 جنيه، بينما وصل سعر كيلو الجزر ما بين سعر 4 و6 جنيه، كما استقر السعر الخاص بالفاصوليا الخضراء ما بين 6 جنيه و9 جنيه.

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أسعار الخضروات اليوم الجمعة

تتراوح الأسعار الخاصة بالخضراوات في الأسواق المصرية الجملة اليوم بين مستويات مستقرة ومعتدلة، وذلك حيث يبلغ سعر كيلو الطماطم من بين 3.5 جنيه إلى سعر 6.5 جنيه، كما أن وصل سعر الخاص بكيلو البطاطس من 6 جنيه إلى 10.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو البصل بين 7 جنيه إلى 15 جنيه، كما أن البصل الأحمر وصل إلى سعر 9.5 جنيه أو من الممكن يصل إلى 13.5 جنيه.

ووصل سعر الكوسة ما بين 7 جنيه إلى 15 جنيه للكيلو الواحد، كما أن سعر الجزر يتراوح ما بين 4 جنيه إلى 6 جنيه.

أسعار بعض الخضروات الأخرى

هناك بعض أسعار الخضراوات الأخرى التي تسأل الكثير من الأشخاص عنها في الأسواق المصرية وهي تكون كما يلي: