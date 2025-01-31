طريقة سهلة لتحضير الفطير المشلتت الفلاحي في المنزل بمذاق شهي

الفطير المشلتت الفلاحي من الأكلات المصرية الأصيلة التي يعشقها الكثيرون لمذاقها اللذيذ وقوامها الهش والطري. تحضيره في المنزل قد يبدو صعبًا للبعض، لكنه في الواقع بسيط إذا تم اتباع الخطوات الصحيحة. إليكِ طريقة تحضير الفطير المشلتت الفلاحي بطريقة سهلة وبمكونات متوفرة في كل بيت.

كتب محمد سعد – يعد الفطير المشلتت الفلاحي من أشهر المخبوزات التقليدية في المطبخ المصري الريفي، حيث يتميز بقوامه الطري والمقرمش وطعمه الغني بالزبدة، ويمكن تقديمه مع العسل، الجبن، أو القشطة للحصول على مذاق شهي، فسنوضح لكي اليوم طريقة عمله.

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طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي في المنزل

هناك مجموعه من المكونات التي يجب إحضارها لعمل الفطير وهي:

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي

3 أكواب دقيق أبيض

1 كوب ماء دافئ

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

½ كوب زبدة أو سمنة مذابة (لدهن الفطير)

½ كوب زيت (للتشكيل والفرد)

طريقة تحضير الفطير المشلتت

بعدما احضارنا المكونات السابقه اتبعي معنا خطوة بخطوة لتحضيره:

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق، السكر، والملح، ثم أضيفي الماء تدريجي مع العجن حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.

اعجني العجينة جيدًا لمدة 10 دقائق حتى تصبح ناعمة.

قسمي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، ثم ادهنيها بالقليل من الزيت وضعيها في وعاء مدهون، ثم غطيها واتركيها ترتاح لمدة ساعة.

على سطح مدهون بالزيت،خذي كرة من العجينة وافرديها برفق حتى تصبح رقيقة جدًا.

ادهني العجينة بكمية سخية من الزبدة أو السمنة، ثم قومي بطيها على شكل مربع.

كرري العملية مع كرة أخرى من العجينة، ثم ضعي المربع الأول داخل الثاني ولفيه بنفس الطريقة لتحصلي على طبقات متعددة.

اتركي الفطيرة لترتاح 10 دقائق قبل الخبز.

سخني صينية خبز أو طاسة غير لاصقة على نار متوسطة.

ضعي الفطيرة في الصينية واطهيها حتى تأخذ لونًا ذهبيًا من الجهتين، مع الضغط عليها برفق أثناء الطهي.

بمجرد أن يصبح لونها ذهبيًا ومقرمشًا، أخرجيها واتركيها تبرد قليلًا قبل التقديم.

طريقة تقديم الفطير المشلتت الفلاحي

قدمي الفطير المشلتت الفلاحي ساخن مع:

العسل الأبيض أو الأسود

الجبن والقشطة

المربى أو الشاي الساخن

للحصول على فطير أكثر قرمشة يمكنك إدخاله إلى الفرن الساخن لبضع دقائق بعد الطهي على النار.

باتباع هذه الطريقة، ستحصلين على فطير مشلتت فلاحي شهي مثل الذي يُعد في القرى المصرية، مما يجعله وجبة مثالية للإفطار أو العشاء. جربيه اليوم واستمتعي بمذاقه الرائع مع العسل أو الجبن!