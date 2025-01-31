مواعيد إجازة منتصف العام الدراسي في العراق لعام 2025: التفاصيل الكاملة

مع اقتراب منتصف العام الدراسي 2025 في العراق، يتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة مواعيد الامتحانات وإجازة نصف السنة. تُعد هذه الفترة فرصة للراحة والاستعداد للفصل الدراسي الثاني. في هذا المقال، سنستعرض المواعيد المحددة للامتحانات والإجازات بناءً على ما أعلنته وزارة التربية العراقية.

كتب محمد سعد – موعد عطلة نصف السنة الدراسية في العراق 2025 وقد حرصت وزارة التعليم العراقية على توضيح كافة الأمور الخاصة بعطلة نصف السنة الدراسية وغيرها من الامور الاخرى التي يهتم بها الطلاب سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

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موعد عطلة نصف السنة الدراسية في العراق 2025

انتهى الطلاب من أداء الاختبارات الخاصة بهم في يوم الثاني والعشرين من شهر يناير 2025، وقد حرصت وزارة التعليم العراقية على توضيح التفاصيل الكاملة الخاصة بعطلة نصف السنة الدراسية وقد أشارت الوزارة بأن الإجازة ستكون مدتها أسبوعين متتاليين بعد انتهاء الطلاب من اداء الاختبارات الخاصة بهم، وأوضحت بأن اخر يوم في الاجازة هو الخامس من شهر فبراير 2025 وأعلنت بأن الغرض الأساسي منها هي منح الطلاب قسط مناسب من الراحة لاستكمال العام الدراسي الخاص بهم بنشاط وأعلنت أيضا بأن الاجازة ستكون لكافة المراحل الدراسية المختلفة.

مواعيد العطلات المدرسية في العراق

بعد التعرف على موعد إجازة نصف العام الدراسي للطلاب يرغب البعض التعرف على التفاصيل الكاملة الخاصة بالعطلات المدرسية وقد تم التوضيح بأن الإجازات كالتالي:

اجازة رأس السنة الميلادية والتي تكون في يوم الاول من شهر يناير 2025.

بينما الاجازة الخاصة بعيد الثورة يكون في اليوم الثامن من شهر مارس.

وأيضا الاجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك يكون بداية من يوم الثلاثين من شهر مارس وتستمر العطلة لمدة 3 أيام متصلة ومدفوعة الأجر سواء للعاملين في الهيئات الحكومية او الخاصة وأيضا المدارس والقطاع التعليمي بالكامل.

ويتم أيضا منح كافة العاملين في العراق اجازة في يوم الاول من شهر مايو بمناسبة عيد العمال.

بينما الاجازة الخاصة بعيد الاضحى المبارك يكون بداية من يوم السادس من شهر يونيو ويوافق هذا اليوم إجازة يوم وقفة عرفات.

بينما رأس السنة الهجرية يتم منح كافة العاملين في الدولة اجازة في يوم السادس والعشرين من شهر يونيو ويجب العلم بأن الإجازات بالكامل مدفوعة الأجر.

من المهم للطلاب وأولياء الأمور متابعة الإعلانات الرسمية من وزارة التربية لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة والاستعداد الجيد للفصل الدراسي الثاني. نتمنى لجميع الطلاب فترة إجازة ممتعة وعودة موفقة إلى مقاعد الدراسة.