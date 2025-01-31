نتائج الطلاب في سلطنة عمان 2025: كيفية الاستعلام فور صدورها

مع اقتراب موعد إعلان نتائج الطلاب في سلطنة عمان لعام 2025، يتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة الطرق المتاحة للاستعلام عن النتائج بسهولة وسرعة. توفر وزارة التربية والتعليم العمانية عدة وسائل إلكترونية للحصول على النتائج فور صدورها، مما يسهل عملية الوصول إلى المعلومات المطلوبة دون الحاجة إلى زيارة المدارس.

كتب محمد سعد – انتهى الطلاب في جميع المراحل الدراسية في سلطنة عمان من الاختبارات الخاصة بنهاية الفصل الدراسي الأول وينتظر جميع الطلاب حاليًا الإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب في مختلف الصفوف الدراسية، وقد تم الكشف أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها أون لاين من خلال أكثر من طريقة مختلفة، حيث يتمكن كل طالب اختيار الطريقة التي تناسبه، كما تم الكشف أيضًا عن الموعد المخصص من أجل الإعلان عن جميع النتائج.

إقرأ ايضاً : برقم الجلوس من هنا نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2025

الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان

كشفت وزارة التربية والتعليم في عمان عن أنه يستطيع الطلاب في أي من الصفوف الدراسية الاستعلام عن النتيجة الخاصة به خلال امتحانات منتصف العام وذلك من خلال تطبيق ولي الأمر المخصص حتى يتمكن كل ولي الأمر من متابعة مستوى طفله التعليمي، وتم الكشف عن جميع الخطوات الخاصة بالنتائج من خلال هذا التطبيق والتي تتمثل فيما يلي:

فتح الأيقونة الخاصة بتطبيق ولي الأمر الموجودة على الهاتف الجوال.

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بولي الأمر على التطبيق

اختيار القسم المخصص من أجل نتائج الطلاب.

تحديد الصف الدراسي الذي ينتمي إليه الطالب.

اختيار المنطقة التي يقيم بها الطالب.

تحديد كافة البيانات المطلوبة من أجل استخراج النتائج.

الضغط على التبويب المخصص من أجل القيام بالخطوة الأخيرة وهي استخراج النتائج.

يتم ظهور النتائج الخاصة بالطلاب في المواد المحددة على الصف الدراسي المقيد به.

موعد الإعلان عن نتائج الطلاب سلطنة عمان

كشفت التربية والتعليم في السلطنة عن اقتراب موعد ظهور النتائج حيث يعيش جميع الطلاب حاليًا في حالة من الترقب والقلق، حيث يرغبون في معرفة النتيجة والدرجات الخاصة بالنصف الأول من العام الدراسي، وذلك قبل العودة من أجل استئناف الدراسة خلال النصف الثاني من العام، وتم الكشف عن موعد الإعلان عن النتيجة من خلال السطور الآتية:

يتم الآن تصحيح جميع الأوراق الامتحانية الخاصة بجميع الطلاب في مختلف المواد.

تم الكشف أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج من خلال المواقع المختلفة مباشرة عقب الانتهاء من التصحيح والمراجعة.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الفترة القليلة القادمة.

لضمان الحصول على نتائج الطلاب لعام 2025 في سلطنة عمان بسرعة ودقة، يُنصح بالاعتماد على المنصات الإلكترونية الرسمية المقدمة من وزارة التربية والتعليم، مثل البوابة التعليمية وتطبيق ولي الأمر. هذه الأدوات تسهل عملية الاستعلام وتوفر الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور.