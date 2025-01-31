وزارة التعليم الجزائرية توضح خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن إتاحة خدمة تسجيل الرغبات للطلاب عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، مما يسهل على الأولياء متابعة المسار الدراسي لأبنائهم وإدارة اختياراتهم التعليمية إلكترونيًا. في هذا المقال، نستعرض الخطوات الرسمية للوصول إلى الموقع وتسجيل الرغبات بكل سهولة.

كتب محمد سعد – تحرص وزارة التربية والتعليم على توعية أولياء الأمور من خلال تعريف ولي الأمور بكل ما يتعلق بمستوى ابناءه، واعطائه فرصة كبيرة للتواصل مع المعلمين وطرح كافة المشكلات التي يمكن يحلها مع المعلمين لمصلحة الطالب، وإتاحة الوزارة موقع فضاء الأولياء الالكتروني للتسجيل على الموقع وفق مجموعة من الشروط، وذلك لتسجيل الرغبات وفق خطوات سهلة، ومن خلال النقاط التالية سنتعرف على أهم الخطوات للتسجيل على موقع فضاء الأولياء وأهمية تسجيل الرغبات على الموقع.

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خطوات الوصول لموقع فضاء أولياء التلاميذ لتسجيل الرغبات

أتاحت وزارة التربية والتعليم فرصة التسجيل على موقع فضاء الأولياء، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من تسجيل الرغبات على الموقع، ويمكن من خلال المنصة متابعة أحوال الطلاب الدراسية، ويمكن لأولياء الأمور من التسجيل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، ومن أهم تلك الخطوات:

الدخول على الموقع الالكتروني لمنصة فضاء الأولياء.

ادخل البيانات الشخصية صحيحة وبدقة.

الاهتمام بصحة المعلومات مثل رقم التعريف الوطني ورقم الهاتف.

طباعة استمارة التسجيل بعد ملء الاستمارة.

يتم تسليم الاستمارة الموقعة إلى مدير الأكاديمية التعليمية للحصول على الموافقة.

يقوم مدير المؤسسة التعليمية أو الشخص المسؤول عن الرقمنة بعمل تفعيل الحساب عبر منصة فضاء الأولياء.

يستطيع ولي الأمر الوصول لحسابه فور تفعيل الحساب.

يتم ترتيب الرغبات حسب رؤية التلاميذ.

الضغط على زر حفظ التغييرات لضمان تسجيل الرغبات بشكل صحيح.

أهمية تسجيل الرغبات عبر فضاء الأولياء

قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بتوضيح للطلاب مدى أهمية تسجيل الرغبات للطلاب من خلال منصة فضاء الأولياء 2025، ويساعد تسجيل الرغبات على الحصول على الكثير من المزايا، حيث يوفر تسجيل هذه الرغبات لكل من الطلاب وأولياء أمورهم، وتساعد تحديد الرغبات على تحديد مستويات واحتياجات الطلاب، ومن أهمية تسجيل الرغبات:

تعمل على تسهيل عملية قبول الطلاب في الأكاديميات التعليمية.

تساعد على ضمان توافق التخصصات التي يتم اختيارها مع إمكانيات الطالب الدراسية.

يضمن تحسين التنسيق والتواصل بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية.

يعمل على توزيع الطلاب بما يتناسب ويتماشى مع رغباتهم، كما يعمل على توفير المقاعد الدراسية المناسبة لهم.

يُعد موقع فضاء أولياء التلاميذ أداة هامة لمتابعة المسار الدراسي للطلاب وتسجيل الرغبات بشكل إلكتروني سلس. تأكد من اتباع الخطوات الصحيحة لضمان نجاح عملية التسجيل واستفادة أبنائك من هذه الخدمة الرقمية.