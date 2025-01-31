فرصة مميزة للخريجين: بدء التقديم على وظائف النيابة العامة السعودية 2025 للرجال والنساء بـ 45 وظيفة شاغرة

أعلنت النيابة العامة السعودية عن فتح باب التقديم على 45 وظيفة شاغرة متاحة للرجال والنساء من الخريجين، في مختلف التخصصات. توفر هذه الفرصة وظائف رسمية ضمن منظومة العدل، مما يتيح للمتقدمين الانضمام إلى جهة حكومية مرموقة والاستفادة من مزايا وظيفية متميزة. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل التقديم والشروط المطلوبة.

كتب محمد سعد – أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن بدء التقديم للوظائف الإدارية المدرجة ضمن سلم رواتب الموظفين العام، وذلك من خلال منصة جدارات، وتتيح هذه الفرص للكوادر النسائية الحاصلات على المؤهلات المناسبة التقديم لشغل وظائف إدارية متنوعة في مختلف مناطق المملكة.

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لمحة عن النيابة العامة

تعد النيابة العامة في السعودية من أبرز الجهات القضائية، حيث تتولى الإشراف على القضايا الجنائية وتسعى لتحقيق العدالة، كما توفر الوظائف الإدارية في النيابة العامة فرصة متميزة للنساء للانضمام إلى بيئة عمل مستقرة، مما يسهم في تعزيز دورهن في بناء المجتمع.

وظائف النيابة العامة للنساء 2025

أعلنت النيابة العامة عن توفر 45 وظيفة إدارية وفقا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، منها 14 وظيفة مخصصة للنساء، وتشمل هذه الوظائف أخصائي قانوني مساعد، كاتب ضبط مساعد، أخصائي أمن سيبراني، مترجم لغة إنجليزية، ومترجم لغات أخرى مثل الأردو والهندية.

أماكن العمل النيابة العامة للنساء 2025

تشمل الوظائف المتاحة في النيابة العامة مناطق متعددة في المملكة، مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، الدمام، المدينة المنورة، أبها، جازان، الباحة، تبوك، الطائف، حائل، وبريدة.

خطوات التقديم على النيابة العامة توظيف 1446

يعد التوظيف في النيابة العامة فرصة ذهبية للكثير من السعوديين الباحثين عن فرص عمل مميزة. للتقديم على الوظائف يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة جدارات الوطنية الموحدة من هنا.

من قائمة الوظائف الشاغرة المتاحة على المنصة اختر وظائف النيابة العامة.

ستظهر أمامك جميع الوظائف المتاحة.

اختر الوظيفة التي ترغب في التقديم لها من بين الوظائف الشاغرة.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في نموذج التقديم.

تأكد من صحة البيانات المدخلة ثم اضغط على إرسال الطلب.

شروط وظائف النيابة العامة 1446

أعلنت النيابة العامة عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين الراغبين في التقديم للوظائف الشاغرة، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية.

الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

الحصول على شهادة جامعية في التخصص المطلوب للوظيفة.

لا يشترط وجود خبرة مهنية سابقة.

إتقان كل من اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

اجتياز الاختبارات التي تحددها النيابة العامة للقبول في الوظائف.

التمتع بحسن السير والسلو

لا تفوت فرصة التقديم على وظائف النيابة العامة السعودية 2025، حيث تتيح لك هذه الفرص تعزيز مسارك المهني في بيئة عمل حكومية مستقرة. تحقق من الشروط ومتطلبات التقديم لضمان تقديم طلبك بنجاح قبل انتهاء المهلة.