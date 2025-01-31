عروض العثيم السعودية 2025: تخفيضات هائلة على جميع أنواع الأجبان – لا تفوت الفرصة!

عروض العثيم السعودية
عروض العثيم السعودية التي تتضمن العروض العديد من المنتجات المميزة بمناسبة شهر رمضان، ومنها:
- مقلاة بطاطس كليك أون 4 لتر بسعر 94.75 ريال.
- بطانية الواحة 200×400 سم بسعر 99 ريال.
- دجاج نور مجمد 10×1000 بسعر 99.95 ريال.
- مزارع الروابي 30 حبة بسعر 11.95 ريال.
- شاشة سهم ال دي 4K بسعر 699 ريال.
- زيت هالي خيل 1.5 لتر بسعر 15.95 ريال.
- شوربة شوفان 500 جم كويكر بسعر 25.95 ريال.
عروض العثيم على اللحوم والدواجن
عروض العثيم على اللحوم والدواجن حيث توفر العثيم عروضًا مميزة على اللحوم والدواجن بأسعار جذابة مثل:
- لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 49.95 ريال.
- لحم عجل باكستاني بدون عظم بسعر 34.95 ريال.
- لحم حاشي بالعظم بسعر 25.95 ريال.
- لحم تيس بالعظم بسعر 45.95 ريال.
- لحم غنم نعيمي بالعظم طازج بسعر 64.95 ريال.
- لحم عجل باكستاني بالعظم بسعر 28.95 ريال.
أسواق العثيم
فروع العثيم في المملكة تعتبر أسواق العثيم من أبرز الأسواق في المملكة العربية السعودية، حيث حققت نجاح كبير في مجال بيع التجزئة للمواد الغذائية والأجهزة المنزلي حيث تسعى العثيم لتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال استراتيجيات مستدامة لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين.
كما انها تتوافر فروع العثيم في مختلف أنحاء المملكة، والتي يصل عددها إلى 400 فرع، مما يتيح للعملاء تجربة تسوق متكاملة تجمع بين الجودة والتنوع والأسعار التنافسية، كما يمكنك زيارة أقرب فرع من فروع العثيم لشراء المنتجات التي تحتاج إليها، حيث توفر أسواق العثيم العديد من العروض والتخفيضات لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في المملكة كما تتوفر العروض في المناطق التالية:
- المنطقة الوسطى
- المنطقة الشرقية
- المنطقة الغربية
- المنطقة الجنوبية
- المنطقة الشمالية
- عروض الأركان في مختلف المناطق
- عروض الإلكترونيات
- عروض كاش أند كاري