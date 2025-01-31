بورصة الدواجن تُعلن أسعار الفراخ اليوم الجمعة 31 يناير 2025

شهدت أسعار الفراخ في مصر اليوم الجمعة، 31 يناير 2025، استقرارًا ملحوظًا بعد الانخفاض الأخير الذي سجلته يوم الخميس. تُعد بورصة الدواجن المصدر الرئيسي لتحديد أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، حيث تؤثر هذه الأسعار على حركة البيع والشراء للمستهلكين والتجار على حد سواء. في هذا التقرير، نستعرض أحدث أسعار الفراخ البيضاء والبلدي وفقًا لبيانات البورصة والتقارير الصحفية.

كتب محمد سعد – قامت مختلف الجهات المختصة بتحديد جميع الأسعار الجديدة للفراخ والدواجن الحمراء والبيضاء وكذلك الفراخ الساسو، بالإضافة إلى أن أسعار البط والبيض في الوقت الحالي، كما قامت الجهات المختصة بعرض القائمة الخاصة بالأسعار في السوق المحلي.

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سعر الفراخ اليوم الجمعة

لقد تم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالدواجن والفراخ اليوم الجمعة وهي تكون كما يلي:

يصل سعر كيلو الدواجن البيضاء حوالي 93 ج.م وذلك في الأسواق المختلفة وكذلك في المحلات التجارية.

يبلغ سعر كيلو الدواجن الحمراء حوالي 84 ج.م.

كما أن سعر كيلو الدواجن البلدي يبلغ حوالي 90 ج.م.

كما أن دواجن الساسو تصل إلى سعر 97 ج .م.

بالإضافة إلى أن سعر الكيلو من البط البلدي يبلغ حوالي 113 ج.م.

كما وصل سعر كيلو البانيو حوالي 233 ج.م.

بالإضافة إلى أن سعر كيلو الأجنحة بلغ حوالي 100 ج.م.

يبلغ سعر كيلو الوراك حوالي 128 ج.م.

بالإضافة إلى أن سعر كرتونة البيض بلغت حوالي 145 ج.م.

أسعار الدواجن البيضاء الجديدة من مكانها إلى المستهلك

لقد تم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالدواجن البيضاء وذلك من المزارع إلى الشخص المستهلك وهي تكون كما يلي:

يصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة حوالي 88 ج.م، ويتم بيعها إلى الشخص المستهلك بما يقارب من حوالي 99 ج.م.

يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة حوالي 84 ج.م، ويتم بيع الفراخ للشخص المستهلك بحوالي 102 ج.م.

كما أن كيلو الدواجن البلدي في داخل المزرعة يبلغ سعره ما يقارب من حوالي 120 ج.م، ويتم بيعها إلى الشخص المستهلك بحوالي سعر 130 ج.م.

كما أن سعر كيلو البانيه يصل سعره في المزرعة حوالي 146 جنيه، كما أن يتم بيعه إلى الشخص المستهلك بما يقارب من 155 جنيه، بالإضافة إلى أن سعره لا يكون ثابت ويتغير من تاجر إلى تاجر آخر.

تُظهر أسعار الفراخ اليوم استقرارًا بعد الانخفاض الأخير، مما يتيح للمستهلكين فرصة الشراء بأسعار مناسبة. يُنصح دائمًا بمتابعة تحديثات بورصة الدواجن للحصول على أحدث المعلومات حول الأسعار والتغيرات المحتملة في السوق.