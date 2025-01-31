طريقة عمل خبز التورتيلا بالحليب: أسهل وصفة لتحضير خبز طري ولذيذ

يُعد خبز التورتيلا بالحليب من الخيارات المثالية لمحبي المخبوزات الطرية والخفيفة، حيث يمكن استخدامه في تحضير العديد من الأطباق اللذيذة مثل الساندويتشات والتاكوس والبرغر. إذا كنت تبحث عن وصفة سهلة وسريعة لتحضير هذا الخبز في المنزل بمكونات بسيطة، فإليك الطريقة المثلى لضمان نتيجة مثالية كل مرة.

كتب محمد سعد – خبز التورتيلا من أنواع الخبز المميزة التي يحبها الكثير من الناس والتي يمكن استخدامها مع جميع الأطعمة، حيث يحبها الكثير مع الأطعمة الحادث والبعض يحبها مع الحلو، ويمكن صناعتها في المنزل بكل سهولة عوضا عن شرائها، وذلك نظرا لسعرها الغالي، ويمكنك تحضيرها في المنزل ليسعد بها اولادك من خلال مكونات بسيطة ورخيصة وغير مكلفة نهاييا، كما يمكن إنجازها في خطوات بسيطة جدا وسريعة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أهم المكونات والمقادير التي يمكن من خلالها تحضير التورتيلا بالحليب.

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مقادير ومكونات طريقة عمل خبز التورتيلا بالحليب

يكثر صناعة خبز التورتيلا في المطاعم والفنادق ويستخدمها الكثير في الأطعمة، وذلك لأنها من أنواع الخبز الجميلة المميزة ذات الطعم الشهي، ويمكن بكل سهولة ومن خلال مجموعة من المكونات البسيطة والسهلة عمل خبز التورتيلا في المنزل حيث لن يكلفك أي مجهود ويمكن تحضيره في خطوات بسيطة وسهلة للغاية، ومن أهم المكونات المطلوبة لصناعة خبز التورتيلا:

3 أكواب حليب.

3 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة بيكنج بودر.

خطوات تحضير عمل خبز التورتيلا بالحليب في المنزل

يمكنك من خلال مجموعة من المكونات البسيطة السهلة والمتوفرة في كل منزل سرعة عمل خبز التورتيلا بخطوات سهلة وبسيطة للغاية، حيث يعتبر خبز التورتيلا من أنواع الخبز المفضلة لدى الصغار والكبار ويعشقون طعمها في الأكلات الخاصة بـ المشويات والشاورما ومع المقبلات اللذيذة المختلفة، ومن خلال خطوات بسيطة يمكنك تحضير خبز التورتيلا بكل سهولة، ومن أهم خطوات تحضير الخبز في المنزل:

في وعاء عميق نضيف اللبن الحليب، الدقيق، الملح، البابريكا، الفلفل الأسود، والبيكنج بودر معا و نمزجهم بشكل جيد حتى نتمكن من الحصول على خليط متجانس.

تسخين طاسة ويجب أن تكون غير لاصقة على نار متوسطة.

نضيف كمية مناسبة من الخليط في الطاسة الغير لاصقة.

ننتظر حتى يتم نضج جانب واحد من الخبز ثم نقوم بتقليبه على الجانب الآخر.

نقوم بعمل تلك الخطوات حتى تنتهي الكمية كلها.

بعد الانتهاء من جميع الكمية نضع الخبز على فوطة ليظل طريا و دافئا.

مع هذه الطريقة البسيطة، يمكنك الآن تحضير خبز التورتيلا بالحليب في منزلك بسهولة والاستمتاع بمذاقه الشهي في مختلف الأطباق. جربه اليوم واستمتع بخبز طري ولذيذ يناسب جميع الاستخدامات!