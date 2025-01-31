طريقة عمل القراقيش الفلاحي في المنزل بطعم أصيل يعيدك للزمن الجميل

إذا كنتِ من عشاق المخبوزات التقليدية، فإن القراقيش الفلاحي من الوصفات التي لا يمكن مقاومتها. بطعمها المميز الذي يعيدكِ إلى ذكريات الطفولة، يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة. في هذا المقال، سنقدم لكِ الطريقة الأصلية لإعداد القراقيش الفلاحي بمذاقها الرائع وقوامها الهش، تمامًا كما كانت تُحضر قديمًا.

كتب محمد سعد – القراقيش الفلاحي الجميلة ذات الطعم المميز مع كوب الشاي الساخن، من اجمل والذ المعجنات التي يمكن أن تتناولها صباحا وليلا، ويحبها الصغار والكبار بشكل كبير ويتم تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ومتواجدة في كل منزل، كما يمكن شرائها من اى مكان بأسعار بسيطة و تستطيع النجاح في عمل كمية مناسبة من خلال مجموعة من الخطوات المميزة، وتتميز القراقيش الفلاحي بأنها من المخبوزات المطلوبة والمحببة لدى الأطفال والكبار، ودائما مطلوبة في البيت.

إقرأ ايضاً : طريقة عمل القراقيش بالسمسم في المنزل بطعم لا يقاوم

مكونات ومقادير عمل القراقيش الفلاحي في البيت

يمكنك عمل القراقيش الفلاحي في المنزل من خلال مجموعة مكونات سهلة وبسيطة ولن تستغرق تحضيرها أي وقت يذكر وفي عدة خطوات بسيطة وسهلة تستطيعين الحصول على أفضل كمية تناسبك وتناسب عدد أفراد أسرتك من القراقيش الفلاحي، يطلبها أفراد أسرتك قومي بسرعة وحضري المكونات البسيطة و السهلة، ومن أهم المكونات المطلوبة لصناعة القراقيش:

كيلو دقيق فاخر

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من السمن البلدي.

كوب ماء دافئ للعجن.

خطوات تحضير عمل القراقيش الفلاحي في البيت

من المكونات البسيطة السابقة التي تم تحضيرها، يمكنك صناعة احلى قراقيش فلاحى متميزة في الطعم والرائحة، لها نكهة متميزة، وتحضير القراقيش الفلاحي يمكن تحضيره مكونات اقتصادية للغاية متوفرة، كما يمكن تحضيرها وتجهيزها من خلال الخطوات البسيطة السريعة القياسية وبأي كميات ممكنة، وتنجحين في وجود كميات كافية تصلح للإفطار لأيام عديدة، ومن أهم خطوات تحضير القراقيش في البيت:

في وعاء عميق وكبير نضع الدقيق مع السمسم مع البيكنج بودر والملح، ثم نضيف السمن السائل الساخن للدقيق ونقلب بالأيدى الدقيق مع السمن حتى يتشرب الدقيق السمن.

في كوب به ماء نضيف الخميرة وقليل من السكر ونقلب بشكل جيد ونتركها حتى تختمر.

نضيف الخميرة للعجين ونقلب جيدا وبشكل مستمر حتى تتكون عجينة متماسكة.

نترك العجينة لمدة ساعة الارتياح ولكي يتضخم حجمها.

بعد ساعة نقسم العجين لعدة كور، ثم نقوم نفردها بالنشابة وتقطع العجين على شكل أصابع أو أي أشكال ممكنة.

في صينية مدهونة نرص القراقيش معا وندخلها فرن متوسط الحرارة حتى يتحمر الوجه السفلي.

نفتح الشواية فترة بسيط على الوجه العلوي حتى يأخذ لون ذهبي.

نخرج الصواني من الفرن وبالهنا والشفا.

باتباع هذه الطريقة البسيطة، يمكنكِ تحضير القراقيش الفلاحي في منزلك والاستمتاع بطعمها الأصيل مع كوب من الشاي. جربيها اليوم وأبهري عائلتك بمخبوزات تراثية لذيذة!