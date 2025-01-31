اكتشف العالم من منزلك: تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2025 الجديد على النايل سات وعرب سات

تُعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي واحدة من أبرز القنوات الوثائقية التي تأخذك في رحلات استكشافية حول العالم وأنت في منزلك. للاستمتاع بمحتواها المميز لعام 2025، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الجديدة على قمري النايل سات وعرب سات.

كتب محمد سعد – تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم القنوات التلفزيونية الموجودة على الساحة والتي يفضلها الكثير من الأشخاص ويرغب البعض الاطلاع على التردد الجديد الخاص بالقناة وقد أشارت ادارة انها عملت على تحديث التردد سواء على النايل سات او العرب سات وقد أوضحت ايضا الطريقة الصحيحة لتحديث التردد الخاص بهم سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم القنوات التلفزيونية الموجودة على الساحة في الفترة الحالية والتي يفضلها الكثير من المستخدمين من جميع أنحاء العالم ويرغب البعض التعرف على التردد الجديد للقناة على النايل سات وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كما يمكن أيضا تحديث التردد على عرب سات من خلال تسجيل البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة ضبط التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك

حرصت إدارة القناة على تحديث التردد الخاص بهم للتأكد من عرض المحتوى بشكل أفضل وبدون انقطاع او تشفير كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب التأكد من توصيل الرسيفر الخاص بك على التلفاز، بعدها يتم الضغط على قائمة الإعدادات من الخيارات الموضحة أمامك.

ويتم اختيار البحث اليدوى، ثم اختر قائمة الترددات بعدها يتم اختيار إضافة تردد جديد من الخيارات الموجودة أمامك.

ويتم تسجيل بيانات التردد الخاص بك واضغط على بحث، بعد الانتظار بضعة من الدقائق يتم اختيار حفظ و متابعة القناة في أي وقت بعد ذلك.

نبذة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك

بعد التعرف على الطريقة الصحيحة لتثبيت التردد الجديد للقناة يجب العلم بأنها من أفضل القنوات الثقافية والتي تبث الحياة الكاملة للحيوانات من خلال بعض البرامج سواء الحيوانات البرية أو المائية وأيضا يوجد بها بعض البرامج التي تتحدث عن الظواهر الطبيعية الغريبة وأيضا الظواهر الطبيعية التي تحدث في بلاد بعينها لذلك فهي من القنوات الهامة لكافة الاشخاص التي تفضل على الاطلاع على العالم من حولك.

استمتع بمشاهدة مجموعة متنوعة من البرامج الوثائقية المميزة على قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي بعد ضبط الترددات الجديدة لعام 2025. لا تفوت فرصة استكشاف العالم من راحة منزلك.