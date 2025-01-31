بيولي يكشف مستقبل ماني مع النصر وتفاصيل الصفقات الشتوية

أثار المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي جدلًا واسعًا بعد تصريحاته القوية بشأن مستقبل النجم السنغالي ساديو ماني مع نادي النصر السعودي، وسط تكهنات حول إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية. كما كشف بيولي عن خطط الفريق لتعزيز صفوفه بصفقات جديدة قبل إغلاق الميركاتو.

كتب محمد سعد – أشاد المدرب الإيطالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ستيفانو بيولي، بأداء لاعبيه في المباراة التي جمعتهم أمام نادي الرائد، والتي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف وحيد.

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وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أعرب بيولي عن سعادته بتحقيق الفوز، لكنه في الوقت ذاته أبدى استياءه من إضاعة الفرص المتكرر، مشيراً إلى أن الفريق يعاني من هذه المشكلة في نهاية المباريات.

ورداً على سؤال حول اللاعب السنغالي ساديو ماني وكيفية الاستفادة من قدراته في الفترة المتبقية من الموسم، قال بيولي: نحن في انتظار وصول لاعبنا الجديد حتى نتمكن من وضع الخطة المناسبة.

هذا التصريح أثار تساؤلات حول مصير ماني مع الفريق، خصوصاً مع التقارير التي تحدثت عن قرب انضمام اللاعب الكولومبي دوران إلى النصر.

وكان الإعلامي الرياضي المعروف علي العنزي، قد أكد أن نادي النصر قد حسم صفقة التعاقد مع دوران، وأن اللاعب قد وقع بالفعل على عقود انضمامه للفريق، في انتظار الإعلان الرسمي من النادي.

ويذكر أن النصر كان قد تعاقد مع ماني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية القادم من نادي بايرن ميونخ الألماني، لكن اللاعب لم يقدم المستوى المأمول منه حتى الآن.

تترقب جماهير النصر القرارات النهائية بشأن ساديو ماني والصفقات الشتوية، في ظل تطلعات النادي لتعزيز قوته التنافسية خلال الفترة المقبلة.