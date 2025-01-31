النصر يقترب من نجم مانشستر سيتي بعرض ضخم قبل إغلاق الميركاتو

في خطوة مفاجئة، يسعى نادي النصر السعودي لإبرام صفقة قوية قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، حيث قدم عرضًا مغريًا لأحد نجوم مانشستر سيتي. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية النادي لتعزيز صفوفه بأسماء كبيرة تناسب طموحاته في المنافسات المحلية والقارية.

كتب محمد سعد – لا يزال الحديث متداول حول مستقبل تعاقدات نادي النصر السعودي خلال الأيام القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الشتوية الجارية، وحسب ما نشرته بعض الصحف البريطانية، يرغب نادي النصر السعودي في الفوز بتوقيع لاعب خط وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ماتيو كوفاسيتش.

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ويطمح النصر في إتمام الصفقة في الساعات الأخيرة من عمر سوق الانتقالات الشتوية، من خلال تقديم عرض مالي ضخم يغري اللاعب وناديه.

كما يسعى النصر لتعزيز مركز خط وسطه، من خلال استقطاب النجم الكرواتي لاعب ريال مدريد السابق، وقد حاول النصر في الصيف الماضي ضم اللاعب إلا أن الصفقة لم تكتب لها النجاح بعد جولة من المفاوضات.

يترقب عشاق النصر تطورات الصفقة، حيث يأمل النادي في إنهاء المفاوضات بنجاح قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية، لتعزيز تشكيلته بنجم عالمي جديد