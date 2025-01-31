أوتافيو يطلق تصريحات نارية بعد فوز النصر على الرائد في دوري روشن

أعرب النجم البرتغالي أوتافيو عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه النصر على الرائد في دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن الفريق قدم أداءً قويًا يعكس تطلعاته للمنافسة على اللقب. كما أطلق تصريحات مثيرة حول طموحات النصر خلال الموسم الجاري.

كتب محمد سعد – أعرب النجم البرتغالي أوتافيو لاعب نادي النصر، عن رضاه بأداء فريقه في المباراة التي جمعتهم أمام الرائد، والتي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف.

إقرأ ايضاً : ملخص أهداف السد ضد الهلال .. نتيجة مباراة الهلال والسد القطري اليوم تويتر دوري أبطال آسيا

وقال أوتافيو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: قدمنا أداء جيد في اللقاء، صحيح أن النتيجة لم تكن كما يتمناها البعض، ولكن الأهم هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف: نحن ندرك جيداً أننا مقبلون على مباريات قوية في الفترة القادمة، لذلك نركز بشكل كامل على هذه المواجهات، وهدفنا هو الفوز في جميع المباريات.

وأشار أوتافيو إلى أن فريق النصر لا يستسهل أي مباراة، مؤكداً أن جميع المواجهات صعبة، وأن الفريق يسعى للتحسن في كل لقاء.

ومن جانبه علق أيمن يحيى، لاعب النصر، على الفوز، قائلاً: أحمد الله على عودتي للملاعب، وأبارك لجميع جماهير النصر هذا الفوز.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 38 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة، في المركز الخامس عشر.

تأتي تصريحات أوتافيو لتعكس الحماس الكبير داخل الفريق، حيث يواصل النصر سعيه نحو تحقيق المزيد من الانتصارات في دوري روشن والحفاظ على مستواه القوي.

.