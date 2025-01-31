القادسية يعلن رسميًا التعاقد مع ميجيل كارفالهو من إسبانيول

أعلن نادي القادسية السعودي رسميًا عن تعاقده مع اللاعب البرتغالي ميجيل كارفالهو قادمًا من نادي إسبانيول الإسباني، في صفقة تهدف لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة. ويعد كارفالهو إضافة قوية للقادسية نظرًا لما يمتلكه من مهارات وخبرات مميزة في الملاعب الأوروبية.

كتب محمد سعد – نجح نادي القادسية في إبرام صفقة مهمة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث ضم اللاعب الإسباني الشاب ميجيل كارفالهو القادم من نادي إسبانيول.

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وقد وقع اللاعب على عقد يمتد حتى عام 2028، مما يعكس ثقة النادي في إمكانياته وقدرته على تقديم الإضافة للفريق.

كما يأتي هذا التعاقد ضمن خطة نادي القادسية لتعزيز صفوفه بلاعبين شباب ومواهب واعدة، حيث سبق وأن ضم في الأيام القليلة الماضية كلا من الغاني جيري أفري والبرازيلي غابرييل.

ويعتبر كارفالهو من اللاعبين المميزين في مركز خط الوسط، حيث يمتاز بمهاراته العالية وقدرته على صناعة الألعاب وتسجيل الأهداف، وقد مثل منتخب إسبانيا في مختلف الفئات العمرية، مما يؤكد على موهبته الكبيرة وإمكانياته العالية.

ومن المقرر أن يواجه القادسية فريق الفتح في الجولة الـ 18 من دوري روشن، وهي المباراة التي يسعى من خلالها إلى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على الصدارة.

يسعى القادسية من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز تشكيلته بلاعبين مميزين، وسط تطلعات جماهيره لتحقيق نتائج إيجابية في المنافسات المقبلة.