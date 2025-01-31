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قرار مفاجئ: أمانة جدة تعلن إزالة هذه الأحياء وسط تفاعل واسع

قرار مفاجئ: أمانة جدة تعلن إزالة هذه الأحياء وسط تفاعل واسع
قرار مفاجئ أمانة جدة تعلن إزالة هذه الأحياء وسط تفاعل واسع
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين سكان جدة، أعلنت أمانة جدة عن بدء تنفيذ خطة إزالة بعض الأحياء، ضمن جهودها لإعادة تطوير المدينة وتحسين بنيتها التحتية. ويأتي هذا القرار في إطار مشاريع التحديث والتخطيط العمراني التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة والحد من العشوائيات.

كتب محمد سعد – أعلنت أمانة جدة في المملكة العربية السعودية عن خبر مفاجئ ومؤلم لسكان المدينة، حيث تقرر إزالة 26 حيًا من أحياء المنطقة، يأتي هذا القرار في إطار جهود التخلص من الأحياء القديمة والعشوائية، بالإضافة إلى إزالة أحياء أخرى ضمن أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، في هذا المقال سنتعرف على الأحياء التي سيتم إزالتها حجهبث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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ما هي الأحياء المستهدفة بالإزالة في جدة؟

أعلنت أمانة جدة في المملكة العربية السعودية أن خطة الإزالة التي تُنَفّذ حالياً تشمل عدة أحياء في المدينة، وفيما يلي قائمة بالأحياء المشمولة في هذه الخطة:

  • حي البروبة.
  • حي الثعالبة.
  • حي الثغر.
  • حي الشرقية.
  • حي الفهد مدائن.
  • حي القريات.
  • حي النزلة اليمانية.
  • حي النزهه.
  • حي ذهبان.
  • المناطق العشوائية في وسط  جدة.
  • منطقة البلد.
  • منطقة الجزيرة.
  • منطقة السبيل.
  • منطقة العمارية.
  • منطقة الهنداوية.
  • مع استمرار خطة الإزالة، يترقب سكان جدة تفاصيل أكثر حول المناطق المشمولة والإجراءات التعويضية، وسط تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على مستقبل السكن والتنمية في المدينة.
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