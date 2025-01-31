أمر ملكي جديد: السعودية تزف بشرى سارة للمغتربين

في خبر سار للمغتربين، أصدرت المملكة العربية السعودية أمرًا ملكيًا جديدًا يتضمن تسهيلات وإجراءات خاصة لتحسين أوضاع الوافدين داخل المملكة. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة العمل والمعيشة للمقيمين، مما يعكس التوجه الإيجابي نحو دعم الجاليات المختلفة.

كتب محمد سعد – الخطوة التي اعتبرها معظم خبراء الاقتصاد واحدة من أذكى الخطوات لنهوض اقتصاد أي دولة لما تحمله من كافة تيسيرات وامتيازات لحاملها،وتتيح الإقامة الدائمة لحاملها إمتيازات على رأسها التخلص من رسوم التجديد السنوية وذلك من أهم المميزات لمن يرغبون في العيش والاستقرار داخل المملكة لفترات طويلة وكجشش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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شروط الحصول على الإقامة الدائمة

وللحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عليك بالخطوات التالية:

أولا ضرورة وجود تأشيرة دخول صالحة.

الحصول على شهادة صحية من دولة المقيم تثبت خلوه من الأمراض المعدية.

قضاء المتقدم لأكثر من 10 سنوات داخل المملكة العربية السعودية.

دخل سنوي للمتقدم لا يقل عن 800,000 ريال سعودي، وتقديم ضمان مالي لدى الجهات المعنية في المملكة.

الحصول على شهادة إثبات اللياقة الصحية وشهادة السمعة الحسنة.

الحصول على شهادة تثبت خلو المتقدم من السوابق الجنائية.

وجود وظيفة أو فرصة عمل في المملكة.

القدرة على دعم النفسية والمادية للمتقدم وأسرته.

سمعة طيبة وسجل حافل في دولة المتقدم.

عدم تورط المتقدم في أي قضية تتعلق بأمن المملكة العربية السعودية.

الالتزام بالتعليمات والقوانين السعودية والاحترام الكامل للثقافة والتقاليد السعودية.

الحصول على تأمين صحي للمتقدم وعائلته .

سداد رسوم الإقامة الدائمة السعودية وتكون معقولة وتتناسب مع الأسعار المتوسطة في المنطقة .

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأجانب الذين يستثمرون في المملكة برأس مال لا يقل عن 10 ملايين ريال سعودي الحصول على الإقامة الدائمة.

يترقب المغتربون تفاصيل القرار الملكي الجديد، الذي من شأنه تحسين ظروف الإقامة والعمل، مما يعزز من استقرارهم ويمنحهم مزيدًا من الفرص داخل السعودية.