الأرصاد تحذر: موجة صقيع قوية تضرب الرياض ومناطق أخرى.. وتنبيه بالبقاء في المنازل حتى السبت

أصدرت هيئة الأرصاد السعودية تحذيرًا عاجلًا بشأن عودة موجة صقيع شديدة ستؤثر على العاصمة الرياض وعدد من المناطق الأخرى خلال الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات متدنية، ما دفع الجهات المختصة إلى دعوة السكان لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والبقاء في منازلهم يومي الخميس والجمعة والسبت حفاظًا على سلامتهم.

كتب محمد سعد – تشهد المملكة العربية السعودية تغيرات ملحوظة في الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث توقع محلل الطقس في هيئة الأرصاد، عقيل العقيل، أن تشهد مدينة الرياض انخفاض كبير في درجات الحرارة لتصل إلى 5 درجات مئوية خلال الأسبوع المقبل، بينما ستلامس درجات الحرارة في المناطق الشمالية حد التجمد، حيث يتوقع أن تصل إلى درجة الصفر المئوية أو حتى أقل في بعض المناطق المعرضة للكتل الهوائية الباردة.

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تحذير عاجل من الأرصاد من عودة موجة صقيع قوية

يأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار التأثيرات الشتوية التي لا تزال تلقي بظلالها على أجزاء واسعة من المملكة، لا سيما المناطق الشمالية التي عادة ما تكون الأكثر تأثرًا بالموجات الباردة.

التحولات المناخية مع اقتراب فصل الربيع وتأثيره على أجواء المملكة

مع دخول شهر فبراير، تعيش المملكة آخر شهر من فصل الشتاء، حيث تبقى الأجواء الباردة مسيطرة على المناطق الشمالية، فيما تكون أكثر اعتدال في المناطق الوسطى والجنوبية.

ومع اقتراب شهر مارس، الذي يعتبر بداية فصل الربيع من الناحية الأرصادية، تبدأ الأجواء في التحول إلى درجات حرارة أكثر اعتدال، حيث تشهد المملكة تغير تدريجيًا في الطقس، مما يجعل الأجواء الربيعية أكثر وضوح خلال الأسابيع القادمة.

وأشار العقيل إلى أن شهر رمضان، الذي يتزامن هذا العام مع هذه الفترة الانتقالية، سيحظى بأجواء ربيعية معتدلة، مما سيجعل الأجواء مناسبة للصيام والعبادة دون التأثر بموجات الحر أو البرد الشديد.

تأثير الكتل الهوائية الباردة على المناطق الشمالية واستمرار البرودة خلال الفترة المقبلة

على الرغم من اقتراب انتهاء فصل الشتاء، إلا أن الموجات الباردة لا تزال تؤثر على المناطق الشمالية للمملكة، حيث تبقى هذه المناطق عرضة لانخفاضات حرارية متكررة نتيجة استمرار تدفق الكتل الهوائية الباردة القادمة من الشمال، والتي تؤدي إلى تسجيل درجات حرارة منخفضة تصل إلى ما دون الصفر في بعض الأحيان.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجات خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي مع دخول فصل الربيع.

الطقس خلال شهر رمضان وأجواء مثالية للصيام والعبادة

من المتوقع أن تكون أجواء شهر رمضان لهذا العام مثالية للصيام والأنشطة المختلفة، حيث ستتميز بدرجات حرارة معتدلة، خصوصا في المناطق الوسطى والغربية من المملكة، مما يجعل الأجواء مناسبة للأجواء الروحانية والعبادات دون مواجهة درجات حرارة قاسية.

وتأتي هذه الأجواء نتيجة الانتقال التدريجي من الشتاء إلى الربيع، حيث تبدأ درجات الحرارة بالاعتدال تدريجيًا، مع احتمالية استمرار بعض التقلبات الجوية والموجات الباردة في بداية الشهر، قبل أن تستقر الأجواء تمامًا مع مرور الأيام.

التوصيات والتحذيرات مع استمرار موجات البرد في بعض المناطق

نظرًا لاستمرار انخفاض درجات الحرارة في المناطق الشمالية والمناطق المرتفعة، ينصح خبراء الطقس المواطنين والمقيمين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة البرودة القاسية، وارتداء الملابس الدافئة، خصوصًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، حيث تكون درجات الحرارة في أدنى مستوياتها.

كما ينصح بالانتباه إلى توقعات الطقس اليومية لتجنب أي مفاجآت مناخية قد تؤثر على الحياة اليومية أو الأنشطة الخارجية.

يأتي هذا التحذير في إطار جهود الأرصاد لتنبيه المواطنين والمقيمين من مخاطر الطقس البارد، مع التوصية بتجنب الخروج إلا للضرورة، واتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.