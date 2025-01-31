السعودية تطلق خدمة جديدة تصل للمنزل لدعم النساء قائدات المركبات

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة جديدة تستهدف النساء اللاتي يقدن السيارات، حيث ستصل هذه الخدمة مباشرة إلى المنازل، ما يوفر مزيدًا من الراحة والأمان للسائقات في مختلف المناطق. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز تجربة القيادة للمرأة السعودية وتقديم الدعم اللازم لها.

كتب محمد سعد – في خطوة تهدف إلى تعزيز راحة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، أعلنت الجهات الرسمية عن بدء إصدار تصاريح لخدمة “تبديل زيوت السيارات” في المنازل.

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انطلاق خدمة جديدة تصل للمنزل لكل امرأة تقود سيارة في المملكة

يأتي هذا القرار استجابةً للطلب المتزايد على الخدمات المتنقلة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى الخدمات.

وفقًا لما نشر على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) عبر حساب فقد تم الإعلان عن إتاحة تقديم تصاريح لخدمة تبديل زيوت السيارات في المنازل.

يتيح هذا القرار للمؤسسات والأفراد تقديم هذه الخدمة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

خدمات السيارات المتنقلة

تعد خدمات السيارات المتنقلة، مثل تبديل الزيوت، من الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات السائقين دون الحاجة إلى زيارة مراكز الصيانة التقليدية.

تتضمن هذه الخدمات إرسال فنيين متخصصين إلى موقع العميل لإجراء عمليات الصيانة الأساسية، مما يوفر الوقت والجهد.

الاشتراطات واللوائح التنظيمية

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع لائحة الاشتراطات البلدية للأنشطة المتنقلة، والتي تشمل خدمة تبديل زيوت السيارات، تتضمن هذه اللائحة مجموعة من المتطلبات والاشتراطات التي يجب على مقدمي الخدمة الالتزام بها، مثل:

الحصول على التراخيص اللازمة: يجب على مقدمي الخدمة الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول لمزاولة النشاط.

الالتزام بالمعايير الفنية: يجب أن تكون المركبات المستخدمة في تقديم الخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، ومجهزة بالمعدات اللازمة لتبديل الزيوت بأمان.

التخلص الآمن من النفايات: يجب على مقدمي الخدمة الالتزام بطرق التخلص الآمن من الزيوت المستعملة والنفايات الناتجة عن عملية الصيانة، وفقًا للأنظمة البيئية المعمول بها.

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه الاشتراطات من خلال منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

يتوقع أن يسهم هذا القرار في خلق فرص استثمارية جديدة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال خدمات السيارات المتنقلة، كما يتوقع أن يلقى استحسان كبير من قبل السائقين، خاصة النساء، نظرًا لما يوفره من راحة وأمان.

مع ذلك، قد تواجه هذه الخدمة تحديات تتعلق بضمان جودة الخدمة المقدمة، والالتزام بالمعايير البيئية، والتأكد من كفاءة الفنيين العاملين في هذا المجال.

تطبيقات سابقة في المملكة

جدير بالذكر أن بعض الشركات في المملكة قد بدأت بالفعل في تقديم خدمات تبديل الزيوت المتنقلة قبل صدور هذا القرار.

على سبيل المثال، أطلق تطبيق “المحطة” خدمة تغيير الزيت في المنزل، حيث يمكن للمستخدمين طلب الخدمة عبر التطبيق وتحديد نوع الزيت المناسب لسياراتهم، ليصل الفني إلى موقعهم ويقوم بتبديل الزيت، تتراوح أسعار هذه الخدمة بناءً على نوع الزيت وعدد العلب المطلوبة.

يعد السماح بتقديم خدمة تبديل زيوت السيارات في المنازل خطوة إيجابية نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

مع الالتزام بالاشتراطات واللوائح التنظيمية، يمكن لهذه الخدمة أن تسهم في توفير الوقت والجهد للسائقين، وتعزيز الابتكار في قطاع خدمات السيارات.

تعكس هذه الخدمة التزام المملكة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنساء قائدات المركبات، مما يسهم في تسهيل حياتهن اليومية وتعزيز استقلاليتهن في التنقل داخل المدن وخارجها.