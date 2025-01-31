“حساب المواطن” يحدد شرط فاتورة الكهرباء لإثبات الأهلية في حالات جديدة

أعلن برنامج “حساب المواطن” عن تحديث جديد يتعلق باشتراط فاتورة الكهرباء كإثبات للأهلية في بعض الحالات، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. يأتي هذا التحديث في إطار سعي البرنامج لتعزيز دقة البيانات المقدمة من المستفيدين وتحقيق أعلى مستويات الشفافية.

كتب محمد سعد – مع تزايد الاهتمام ببرنامج حساب المواطن ورغبة الكثيرين في التأكد من استيفائهم لشروط الأهلية للحصول على الدعم المالي، يبرز موضوع استقلالية الفرد المستقل كواحد من المعايير الأساسية التي يجب الالتزام بها.

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بدء اشتراط فاتورة الكهرباء لاثبات الأهلية في هذه الحالات الجديدة

وقد شدد البرنامج على ضرورة تقديم مستندات محددة لإثبات هذه الاستقلالية، حيث إن عدم الامتثال لهذا الشرط قد يؤدي إلى فقدان الاستحقاق أو تعليق الدعم.

ما هي شروط إثبات استقلالية الفرد المستقل في برنامج حساب المواطن؟

من أجل إثبات استقلالية الفرد المستقل، يتوجب عليه تقديم أحد المستندات الرسمية المعتمدة التي تؤكد استقلاليته عن الأسرة في السكن والمعيشة، وتتمثل هذه المستندات فيما يلي:

صك ملكية السكن مع فاتورة الكهرباء: هذا الخيار متاح للأفراد الذين يمتلكون عقارًا خاصًا ويقيمون فيه بصورة مستقلة.

صك ملكية السكن مع شهادة الإشغال: يُطلب من الأفراد تقديم شهادة تثبت أن العقار مأهول بالسكان فعليًا، إلى جانب صك الملكية.

عقد الإيجار الموحد المسجل في منصة إيجار: يُعتبر هذا المستند أحد أكثر الأدلة شيوعًا التي تؤكد إقامة الشخص بشكل مستقل عن أسرته.

عقد سكن أئمة ومؤذنين: وهو خيار متاح للأفراد الذين يعملون في القطاع الديني ويقيمون في مساكن تابعة للجهات الدينية.

عقد الإسكان التنموي المسجل في منصة الإسكان التنموي: يشمل هذا الخيار الأفراد المستفيدين من برامج الإسكان التنموي المعتمدة رسميًا.

مشهد إثبات سكن جامعي/معهد/كلية عسكرية: يُعد هذا الخيار مناسبًا للطلاب والمنتسبين إلى الكليات العسكرية أو المعاهد، حيث يتم تقديم مشهد رسمي يثبت إقامة الشخص في السكن المخصص لهم.

أهمية إثبات الاستقلالية وتأثيره على استحقاق الدعم

يشكل إثبات استقلالية الفرد أحد العوامل الحاسمة التي تؤثر على قرار الأهلية، حيث إن برنامج حساب المواطن يعتمد على معايير دقيقة لضمان أن الدعم يصل إلى مستحقيه الفعليين.

وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة أو عدم استيفاء شروط الاستقلالية، قد يتم تعليق الدعم لحين تصحيح الوضع وتقديم الوثائق اللازمة.

موعد إعلان نتائج الأهلية وصرف الرواتب للمستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن عن نتائج الأهلية يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025، وهو ما يتيح للمستفيدين التحقق من أهليتهم عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج.

أما فيما يخص موعد صرف الرواتب للمستفيدين، فقد تقرر أن يكون يوم الإثنين 10 فبراير 2025، وهو الموعد المحدد لصرف الدفعات الشهرية وفق الجدولة الزمنية المتبعة في البرنامج.

ما الذي يجب فعله في حال عدم استيفاء شرط الاستقلالية؟

في حال لم يتمكن الفرد المستقل من توفير أحد المستندات المطلوبة لإثبات استقلاليته، يتم اعتباره تابعًا لرب الأسرة، مما قد يؤثر على قيمة الدعم الذي يحصل عليه.

لذا، ينصح الأفراد الذين يواجهون هذه المشكلة بمراجعة المنصة الرسمية لبرنامج حساب المواطن والاطلاع على الإرشادات المتاحة لضمان تصحيح أوضاعهم قبل موعد صرف الدفعة القادمة.

كيف يمكن التأكد من الأهلية والتحديثات المستقبلية؟

يمكن لجميع المستفيدين متابعة حساباتهم عبر منصة حساب المواطن الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول، حيث يتم توفير تحديثات دورية حول الأهلية والمبالغ المستحقة.

كما يمكن للمستفيدين الذين لم يتمكنوا من تحقيق الأهلية تقديم اعتراضات من خلال المنصة الإلكترونية وفقًا للآلية المعلن عنها من قبل البرنامج.

يعد برنامج حساب المواطن أحد أبرز برامج الدعم الحكومي التي تهدف إلى مساعدة الأفراد والأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويشدد البرنامج على أهمية التزام المستفيدين بالمعايير والشروط لضمان استمرارية الاستحقاق وتجنب أي انقطاع في الدعم.

يشدد “حساب المواطن” على ضرورة متابعة التحديثات والشروط الجديدة لضمان استمرارية الاستفادة من الدعم. ويمكن للمستفيدين الاطلاع على التفاصيل الكاملة من خلال القنوات الرسمية للبرنامج.