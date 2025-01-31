المرور يوضح ضوابط السفر بين الرياض ومكة ويبدأ برصد مخالفات جديدة على الطريق

أصدرت الإدارة العامة للمرور توضيحًا هامًا بشأن السفر بالسيارة بين الرياض ومكة المكرمة، مشددةً على ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية لضمان سلامة المسافرين. كما أعلنت رسميًا عن بدء رصد مخالفات جديدة على طريق الرياض – مكة، ضمن جهودها لتعزيز الانضباط المروري والحد من التجاوزات التي تؤثر على السلامة العامة.

كتب محمد سعد – في خطوة جديدة من جانب الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمان على الطرق السريعة، أعلنت عن تطبيق رصد مخالفات جديدة على طريق الرياض – مكة المكرمة السريع وهذا القرار يأتي في إطار جهود مستمرة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين خلال رحلاتهم بين هاتين المدينتين الحيويتين، ويهدف إلى تقليل الحوادث المرورية التي قد تنجم عن السلوكيات الخاطئة من السائقين حموضذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إقرأ ايضاً : المرور السعودي يعلن تحديثات هامة على سرعات طريق مكة – المدينة ويحدد غرامات المخالفات عبر نظام ساهر

الطريق السريع بين الرياض ومكة

يمتد طريق الرياض – مكة المكرمة على مسافة تقريبية تصل إلى 850 كيلومترًا، وهو يُعد أحد أهم الطرق السريعة التي تربط بين العاصمة الرياض ومدينة مكة المكرمة.

هذا الطريق لا يقتصر على كونه وسيلة سفر للمواطنين والمقيمين، بل يعد نقطة وصل استراتيجية بين أهم مدينتين في المملكة وبفضل تحديثاته المستمرة، يتمتع هذا الطريق بمسارات متعددة وأسطوانة واسعة تساهم في انسيابية الحركة المرورية، مما يحد من الازدحام ويزيد من أمان المسافرين.

تستغرق الرحلة بين الرياض ومكة المكرمة من 8 إلى 10 ساعات، ويختلف الوقت بناءً على سرعة القيادة ومدة التوقفات وتسمح للسائقين بالقيادة بسرعة قصوى تصل إلى 140 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يجب الالتزام به لضمان سلامة الجميع.

جهود الإدارة العامة للمرور لتعزيز السلامة على الطرق

تولي الإدارة العامة للمرور في السعودية أهمية قصوى لسلامة مستخدمي الطرق، وتعمل جاهدة على تحقيق هذا الهدف من خلال عدة آليات تشمل:

تعمل الإدارة على متابعة صيانة الطرق السريعة بشكل دوري للتأكد من خلوها من أي مشاكل قد تؤثر على حركة المرور وسلامة السائقين.

تم تزويد الطرق السريعة، بما في ذلك طريق الرياض – مكة، بكاميرات ساهر لمراقبة المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة والقيادة المتهورة.

تقيم الإدارة حملات توعية للسائقين لتشجيعهم على الالتزام بقوانين المرور وتجنب المخالفات التي قد تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

كما تواصل الإدارة العامة للمرور تعزيز التواجد الأمني على الطرق السريعة للتعامل مع الحوادث الطارئة والإسعافات الأولية عند الحاجة.

وأكدت إدارة المرور أهمية متابعة التحديثات الجديدة والالتزام بالقوانين المرورية، داعيةً السائقين إلى الاطلاع على تفاصيل المخالفات التي بدأ رصدها حديثًا لتجنب الوقوع فيها.