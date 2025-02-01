القادسية يحسم صفقة جديدة بالتعاقد مع ناشئ برشلونة قبل إغلاق الميركاتو

في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، نجح نادي القادسية السعودي في إبرام صفقة مميزة بضم أحد ناشئي برشلونة، في خطوة تعكس طموح الفريق لتعزيز صفوفه بعناصر شابة وموهوبة. هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجية النادي لتعزيز تشكيلته بلاعبين قادرين على إحداث الفارق في دوري يلو للمحترفين.

كتب محمد سعد – �علن نادي القادسية السعودي عن التعاقد مع اللاعب الاسباني الشاب ميجيل كارفاليو لنهاية عام 2028 لينضم لفريق الشباب بالنادي مع اكتمال عدد الأجانب في النادي. وهو اللاعب ذو ال 19 عاما والذي بدأ مسيرته في أكاديمية برشلونة قبل الرحيل لنادي اسبانيول ولعب معهم 65 مباراة ليسجل هدفين ويصنع هدف. ويأمل نادي القادسية السعودي في حجز مقعد في المربع الذهبي لضمان المشاركة في بطولة آسيوية بالعام القادم.

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بهذه الصفقة، يواصل القادسية تدعيم صفوفه استعدادًا للمرحلة القادمة، حيث تأمل جماهير الفريق أن يحقق الوافد الجديد الإضافة المطلوبة ويساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.