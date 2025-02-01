الخطوط الجوية السعودية توقف تقديم هذه المشروبات على جميع رحلاتها الدولية

في خطوة جديدة تتماشى مع توجهاتها التنظيمية، أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن قرار رسمي بمنع تقديم بعض أنواع المشروبات على متن رحلاتها المتجهة إلى مختلف أنحاء العالم. يأتي هذا التحديث ضمن سياسات الشركة لضمان تجربة سفر متوافقة مع اللوائح المعتمدة.

كتب محمد سعد – تسعى الخطوط الجوية السعودية إلى توفير تجربة سفر استثنائية تعكس الهوية والقيم الإسلامية، وتتماشى مع أعلى معايير السلامة والراحة، في إطار هذا الالتزام، أعلنت الشركة عن قرار جديد يقضي بحظر تقديم المشروبات الكحولية على متن جميع رحلاتها، سواء الداخلية أو الدولية، وهو ما يعكس التزامها الصارم بالقوانين الوطنية المستمدة من الشريعة الإسلامية.

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الخطوط الجوية السعودية تعلن بدء منع تقديم هذه الأنواع من المشروبات على رحلاتها

هذا القرار لا يقتصر فقط على الامتناع عن تقديم المشروبات الكحولية، بل يمتد أيضًا إلى منع الركاب من حملها معهم أثناء السفر، وذلك حفاظًا على بيئة سفر هادئة تحترم ثقافة المجتمع السعودي وتوفر الراحة لجميع الركاب.

حظر المشروبات الكحولية على متن الطائرات السعودية: التزام ديني وقانوني صارم

جاء هذا القرار استنادًا إلى المادة 19 من نظام الطيران المدني السعودي، التي تحظر بيع أو تقديم أي مواد كحولية أو مخدرة على متن الطائرات المسجلة في المملكة العربية السعودية أو المشغلة من قبل شركات طيران سعودية.

لا يقتصر هذا القرار على الرحلات المحلية، بل يشمل أيضًا جميع الرحلات الدولية التي تسيرها الخطوط السعودية، بما في ذلك المتوجهة إلى الولايات المتحدة، أوروبا، وآسيا.

ومن خلال هذا القرار، تنضم الخطوط الجوية السعودية إلى قائمة محدودة من شركات الطيران حول العالم التي تتبنى سياسة صارمة ضد المشروبات الكحولية، مما يميزها كخيار مفضل للمسافرين الباحثين عن بيئة سفر خالية من أي تأثيرات غير مرغوبة.

بدائل راقية للمشروبات الكحولية: تجربة سفر متميزة تنافس الأفضل عالميًا

حرصًا على تقديم تجربة راقية لا تقل مستوى عن أفخم شركات الطيران العالمية، استبدلت الخطوط السعودية المشروبات الكحولية بقائمة مختارة من المشروبات الفاخرة غير الكحولية التي تناسب مختلف الأذواق.

تشمل هذه البدائل مشروبات مستوحاة من الذوق العالمي مثل المشروبات الإيطالية الراقية “روزينو” و”بيلينيو”، والتي تُقدم على الرحلات المتجهة إلى وجهات كبرى مثل لوس أنجلوس، نيويورك، لندن، جاكرتا، وكوالالمبور.

توفر هذه البدائل تجربة راقية للمسافرين، مع الحفاظ على القيم الإسلامية التي تلتزم بها الشركة في جميع خدماتها.

إجراءات أمنية مشددة لضمان بيئة سفر آمنة ومنضبطة

إلى جانب حظر المشروبات الكحولية، تواصل الخطوط الجوية السعودية تطبيق مجموعة من الإجراءات الأمنية الصارمة التي تهدف إلى حماية الركاب وضمان أقصى درجات الأمان على متن الطائرات، تشمل هذه الإجراءات حظر حمل المواد الخطرة التي قد تشكل تهديد على أمن الطائرة والمسافرين، وتشمل قائمة المواد المحظورة:

الأسلحة بكافة أنواعها: يمنع تمامًا حمل أي نوع من الأسلحة، سواء كانت مرخصة أم لا، بما في ذلك الذخائر الحية أو الفارغة.

المتفجرات والمواد الحارقة: يمنع حمل الألعاب النارية، الصواعق الكهربائية، والمواد القابلة للاشتعال، لضمان سلامة الطائرة والركاب.

الأدوات الحادة: تشمل السيوف، السكاكين، والمقصات كبيرة الحجم، التي قد تستخدم لأغراض غير مشروعة.

الغازات المضغوطة والمواد الكيميائية: يمنع حمل الغازات القابلة للاشتعال، المواد السامة، والمواد المسببة للتآكل.

السوائل بكميات تتجاوز 100 مل: لا يُسمح للمسافرين بحمل العطور، مستحضرات التجميل، معجون الأسنان، أو أي سوائل أخرى في حقيبة اليد إلا إذا كانت ضمن الأمتعة المسجلة.

ولاعات السجائر: تُحظر تمامًا على متن الطائرات، لمنع أي مخاطر متعلقة بالحريق.

الخطوط الجوية السعودية: نموذج يُحتذى به في تعزيز القيم الإسلامية والتميز في الخدمات الجوية

تؤكد هذه القرارات الجديدة أن الخطوط الجوية السعودية ليست مجرد شركة طيران، بل هي سفير للقيم الإسلامية في قطاع النقل الجوي، حيث تلتزم بتقديم تجربة سفر تحترم المبادئ الإسلامية، وتوفر أقصى درجات الراحة والأمان للمسافرين.

من خلال هذا النهج، تثبت الخطوط السعودية أنها قادرة على الجمع بين الالتزام الديني والاحترافية العالمية، مما يجعلها الخيار الأول للعديد من المسافرين، سواء من داخل المملكة أو خارجها.

ومن المتوقع أن تحظى هذه السياسات بمزيد من التقدير من قبل المسافرين الذين يبحثون عن بيئة سفر آمنة وراقية تتماشى مع ثقافتهم وقيمهم.

يُذكر أن هذا القرار يعكس التزام الخطوط الجوية السعودية بتقديم خدمات متوافقة مع القوانين المعمول بها، مما يعزز مكانتها كشركة طيران رائدة في المنطقة.