ارتفاع الطلب على الفضة في السعودية.. خبير يوضح الأسباب وراء الإقبال الكبير

شهدت الأسواق السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الفضة، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الإقبال غير المسبوق. وأوضح خبراء الاقتصاد أن هناك عوامل متعددة وراء هذا التسابق، أبرزها التقلبات الاقتصادية العالمية وزيادة وعي المستثمرين بقيمة المعادن النفيسة كملاذ آمن.

كتب محمد سعد – يعد الاستثمار في المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة من الخيارات الشائعة بين الأفراد الباحثين عن وسائل آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم في ظل التقلبات الاقتصادية، ورغم أن الذهب يظل هو الخيار الأكثر شيوع بين المستثمرين، إلا أن الفضة بدأت تكتسب شعبية متزايدة كوسيلة للادخار، وذلك لعدة عوامل تتباين تبعا لاختلاف توجهات المشترين من دولة إلى أخرى.

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تسابق حاد في السعودية على شراء الفضة

وقد أوضح خبير الذهب والمجوهرات محمد جميل عزوز، خلال مداخلة مع برنامج «نيوزكاست اقتصاد» عبر إذاعة «العربية إف إم»، الأسباب التي تدفع البعض لشراء الفضة كخيار للادخار، وما يميزها عن الذهب، والعوامل التي تؤثر على رواجها في الأسواق.

الفضة كوسيلة للادخار: لماذا يلجأ إليها البعض؟

أشار محمد جميل عزوز إلى أن الفضة تحظى برواج في بعض الأسواق كخيار استثماري، لكن رغم ذلك، تبقى الفضة أقل استقرارًا مقارنة بالذهب، حيث تتطلب معرفة دقيقة بالمواعيد المناسبة للبيع والشراء لتحقيق الأرباح المرجوة، ويعود هذا التفاوت إلى عدة أسباب رئيسية، منها:

سعر الفضة المنخفض مقارنة بالذهب: تعتبر الفضة خيار جذاب للأفراد الذين يرغبون في الاستثمار في المعادن النفيسة ولكن بميزانيات أقل، حيث تمنحهم إمكانية الشراء بكميات أكبر مقارنة بالذهب.

التقلبات السعرية للفضة: رغم أن الفضة تعد أقل استقرار من الذهب، إلا أنها قد توفر فرص ربحية عالية عند ارتفاع الأسعار، لكن ذلك يتطلب من المستثمرين معرفة دقيقة بدورات السوق وتوقيتات البيع المثلى.

زيادة الإقبال على الفضة في بعض الدول: يختلف الطلب على الفضة من دولة لأخرى، حيث يكون الاستثمار فيها أكثر انتشار في بعض الأسواق نتيجة لعوامل اقتصادية وثقافية تؤثر على تفضيلات المشترين.

استخدامات الفضة الصناعية: على عكس الذهب الذي يستخدم أساس في صناعة المجوهرات والاحتياطي النقدي، فإن الفضة لها تطبيقات صناعية واسعة النطاق، حيث تستخدم في الإلكترونيات، والطب، والطاقة الشمسية، مما يجعل الطلب عليها يتأثر بعوامل مختلفة عن الذهب.

هل يمكن أن تنافس الفضة الذهب كملاذ استثماري آمن؟

رغم ازدياد الإقبال على شراء الفضة، يؤكد محمد جميل عزوز أن الذهب يظل هو سيد المعادن في مجال الادخار والاستثمار، وذلك لعدة أسباب رئيسية تجعله الخيار الأول للمستثمرين:

الذهب أكثر استقرار: في الأوقات الاقتصادية الصعبة، يلجأ المستثمرون إلى الذهب لأنه أكثر استقرار وأقل عرضة للتقلبات الكبيرة مقارنة بالفضة.

حجم السيولة في سوق الذهب أكبر: مما يجعله أكثر سهولة في التسييل عند الحاجة إلى تحويله إلى نقد بسرعة، بعكس الفضة التي قد تواجه تحديات في التسييل بأسعار مناسبة.

الذهب يعتبر أصلا استراتيجي في الاقتصادات الكبرى: حيث يتم الاحتفاظ به كاحتياطي نقدي في البنوك المركزية، مما يعزز مكانته كأصل مالي عالمي معترف به.

هل من المنطقي الاعتماد على الفضة كأداة استثمارية؟

وفقًا لما أوضحه محمد جميل عزوز، فإن الاستثمار في الفضة يمكن أن يكون خيار مناسب للمستثمرين ذوي الخبرة الذين يعرفون كيفية التعامل مع تقلباتها السعرية، لكنه قد لا يكون الخيار الأمثل للأشخاص الذين يبحثون عن استثمار مستقر على المدى الطويل.

ويضيف أن الفضة تحتاج إلى فترة أطول لارتفاع قيمتها مقارنة بالذهب، مما يجعل الاستثمار فيها خيارًا يتطلب صبر وتخطيط جيد.

الطلب على الذهب في ظل ارتفاع الأسعار: هل تراجع المشترون؟

رغم الارتفاع المستمر في أسعار الذهب، يؤكد عزوز أن الطلب عليه لا يزال قويًا في الأسواق، خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث يفضل المشترون الاستثمار في الذهب كوسيلة آمنة لحفظ القيمة.

ويوضح أن الزيادة في القوة الشرائية داخل المملكة دفعت العديد من المستثمرين إلى الاستمرار في شراء الذهب رغم ارتفاع أسعاره، بينما يلجأ البعض الآخر إلى تجربة شراء الفضة كوسيلة استثمارية بديلة، ولكن بحذر ومعرفة مسبقة بسوق المعادن النفيسة.

كيف يمكن تحقيق أقصى استفادة عند الاستثمار في الفضة؟

لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة من الاستثمار في الفضة، ينصح الخبراء باتباع مجموعة من الخطوات الأساسية، منها:

مراقبة أسعار الفضة عالميًا: حيث يعتمد سعرها بشكل كبير على العرض والطلب العالمي، فضلاً عن تأثيرات الأسواق المالية والتضخم.

اختيار التوقيت المناسب للشراء والبيع: حيث تمر الفضة بدورات سعرية قد تجعلها ترتفع أو تنخفض بشكل كبير خلال فترات قصيرة.

التنوع في الاستثمار: بحيث لا يتم الاعتماد على الفضة وحدها كوسيلة ادخار، بل يُفضل تنويع المحفظة الاستثمارية لتشمل الذهب وأصول مالية أخرى أكثر استقرارًا.

الاحتفاظ بالفضة على المدى الطويل: حيث يشير الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار الفضة يستغرق فترة أطول مقارنة بالذهب، لذا فإن الصبر هو مفتاح النجاح في هذا النوع من الاستثمار.

هل الفضة خيار استثماري جيد؟

بينما تبقى الفضة خيار متاح للمستثمرين الذين يبحثون عن طرق بديلة للادخار، إلا أن الذهب لا يزال يتربع على عرش المعادن النفيسة كخيار استثماري أكثر أمان واستقرار.

ويوضح محمد جميل عزوز أن الاستثمار في الفضة يتطلب خبرة ومعرفة دقيقة بالسوق، حيث تحتاج الفضة إلى وقت أطول حتى ترتفع قيمتها مقارنة بالذهب.

في النهاية، يعتمد القرار بين الذهب والفضة على الأهداف المالية لكل مستثمر، ومدى استعداده لتحمل تقلبات السوق، وقدرته على اختيار التوقيت المناسب للبيع والشراء.

مع استمرار تذبذب الأسواق المالية، يبقى الاستثمار في الفضة خيارًا جذابًا للكثير من السعوديين، حيث يرون فيه وسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم في ظل المتغيرات الاقتصادية