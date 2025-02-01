تحذير من الحصيني: موجة برد شديدة تضرب الرياض ومناطق أخرى.. وهذا موعد ذروتها

حذر خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني سكان الرياض وعدد من المناطق الأخرى في السعودية من موجة برد قوية ستبدأ يوم السبت وتستمر لعدة أيام. وتشمل هذه الموجة أجزاء من نجد، وشرق، وشمال المملكة، حيث يُتوقع انخفاض حاد في درجات الحرارة قد يصل إلى مستويات متدنية، ما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة.

كتب محمد سعد – تشهد المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي تغيرات جوية ملحوظة خلال هذه الفترة، حيث أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عن توقعاته لحالة الطقس الحالية والقادمة، محذر من استمرار موجات البرد وتأثيراتها على درجات الحرارة في مختلف المناطق.

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الحصيني يطلب من سكان الرياض وهذه المناطق البقاء في منازلهم

وجاءت توقعاته عبر تغريدة نشرها على منصة “إكس”، حيث أكد انتهاء الحالة الممطرة السابعة لعام 1446هـ، مشير إلى أن الطقس سيظل بارد خلال الأيام المقبلة، مما يستوجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

نهاية الحالة الممطرة السابعة واستمرار تأثير البرد القطبي

أوضح الحصيني في تغريدته أن الحالة الممطرة السابعة لهذا العام قد انتهت، وهو ما يعني توقف الأمطار في معظم المناطق التي شهدت هطول غزير خلال الفترة الماضية.

لكنه حذر في الوقت نفسه من أن موجة برد قطبية جديدة قادمة، وهي الموجة الثامنة في شتاء هذا العام، متوقعًا أن تكون ذات قوة متوسطة لكنها ستؤثر بشكل ملحوظ على درجات الحرارة، خصوصًا في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة ومدى تأثيره على الأجواء

تشير توقعات الحصيني إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاض يتراوح بين 4 إلى 5 درجات مئوية في بعض المناطق، مما سيؤدي إلى طقس شديد البرودة، خاصة خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وأوضح أن ذروة الموجة الباردة ستكون يوم السبت، حيث ستكون الأجواء أكثر برودة من الأيام السابقة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة الباردة لعدة أيام قبل أن تبدأ درجات الحرارة بالاعتدال التدريجي.

المناطق الأكثر تأثرًا بالموجة الباردة القادمة

وفقًا لتوقعات الحصيني، فإن المناطق التي ستشهد أكبر انخفاض في درجات الحرارة تشمل:

المناطق الشمالية: ستكون الأكثر تأثر، حيث ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى أجواء شديدة البرودة وربما تصل إلى درجات متدنية جدًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

المناطق الوسطى: ستتأثر أيضًا بالموجة الباردة، لكن بدرجة أقل من الشمالية، حيث ستشعر مدن مثل الرياض والقصيم بانخفاض واضح في درجات الحرارة.

مناطق الخليج العربي: ستتأثر أيضًا بهذه الموجة، حيث يتوقع انخفاض درجات الحرارة في بعض الدول المجاورة مثل الكويت والبحرين وقطر والإمارات، ما سيؤدي إلى أجواء شتوية باردة تستمر لأيام.

تحذيرات ونصائح لمواجهة الموجة الباردة

مع استمرار تأثيرات هذه الموجة الباردة، قدم الحصيني بعض النصائح المهمة للمواطنين والمقيمين لمواجهة هذه الأجواء الباردة، والتي تشمل:

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة: حيث نصح في تغريدته بضرورة “لبسوا ولبسوا عيالكم”، في إشارة إلى أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الدفء، خاصة للأطفال وكبار السن الذين قد يكونون أكثر عرضة للبرودة.

توخي الحذر أثناء القيادة: مع انخفاض درجات الحرارة، قد تتشكل الضباب في بعض المناطق، مما يقلل من مستوى الرؤية الأفقية، لذا يُنصح السائقون بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر أو في الليل.

تدفئة المنازل بشكل آمن: يُفضل استخدام وسائل التدفئة الآمنة والابتعاد عن إشعال الفحم أو الحطب داخل الأماكن المغلقة دون تهوية مناسبة، لتجنب مخاطر الاختناق.

متابعة التحديثات الجوية: نظرًا لأن الطقس قد يشهد تغيرات مفاجئة، من المهم متابعة التحديثات التي تصدرها الجهات المختصة لمعرفة أي مستجدات حول حالة الطقس.

متى تنتهي الموجة الباردة وهل هناك موجات أخرى قادمة؟

رغم عدم تحديد الحصيني لتاريخ دقيق لانتهاء الموجة الباردة الثامنة، إلا أنه أوضح أنها قد تستمر لأيام، مما يعني أن الطقس سيظل باردًا حتى منتصف الأسبوع القادم على الأقل.

ومع استمرار فصل الشتاء، ليس من المستبعد أن تشهد المملكة موجات برد أخرى قادمة، خاصة مع تأثر المنطقة بالكتل الهوائية القادمة من الشمال.

استعدوا للأجواء الباردة واستمروا بمتابعة التحديثات الجوية

مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ووصول موجة برد قطبية جديدة، من الضروري اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الأجواء الباردة، خاصة في المناطق الأكثر تأثر مثل الشمالية والوسطى وأجزاء من الخليج العربي.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء الباردة لعدة أيام، مع احتمال قدوم موجات برد أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

لذا، ينصح الجميع بارتداء الملابس الدافئة، وتدفئة المنازل بطريقة آمنة، وتوخي الحذر أثناء التنقل، والاستمرار في متابعة توقعات الطقس أولًا بأول.

مع اقتراب الموجة الباردة، ينصح الحصيني المواطنين والمقيمين بالالتزام بالمنازل قدر الإمكان، وارتداء الملابس الثقيلة، واتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الدفء، خصوصًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر