السعودية تفتتح منفذًا جديدًا لاستقبال الحجاج والمعتمرين.. إليك موقعه والمسافة من مكة والمدينة

في إطار جهودها المستمرة لتسهيل دخول الحجاج والمعتمرين وتخفيف الضغط على المنافذ الحالية، أعلنت السعودية عن افتتاح منفذ جديد لاستقبال زوار بيت الله الحرام. يهدف هذا المنفذ إلى تحسين تجربة السفر وتسهيل الوصول إلى مكة والمدينة، حيث تم اختياره بعناية ليكون نقطة عبور استراتيجية توفر راحة أكبر للقادمين من مختلف الدول.

كتب محمد سعد – في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتسهيل استقبال ضيوف الرحمن وتخفيف الضغط على المنافذ الحالية، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن بدء استقبال المعتمرين القادمين لأداء مناسك العمرة عبر ميناء ينبع التجاري.

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السعودية تطلق منفذ جديد لاستقبال المعتمرين والحجاج لتخفيف الضغط عن باقي المنافذ

يعد هذا الإجراء خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع وتسهيل مسارات وصول الحجاج والمعتمرين إلى الأراضي المقدسة.

تفاصيل الاستقبال عبر ميناء ينبع التجاري

استقبلت المديرية العامة للجوازات، عبر ميناء ينبع التجاري، مجموعة من المعتمرين القادمين من جمهورية مصر العربية، تم إنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة، مما يعكس جاهزية الميناء لاستقبال ضيوف الرحمن بكفاءة عالية

موقع ميناء ينبع التجاري وأهميته

يقع ميناء ينبع التجاري على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، ويبعد حوالي 460 ميل بحري جنوب قناة السويس و168 ميل بحري شمال غرب ميناء جدة الإسلامي.

يعتبر الميناء من أقدم الموانئ السعودية، حيث بدأ نشاطه في عام 621هـ، ولعب دور حيوي في استقبال السفن القادمة من مصر ودول أخرى.

المسافة بين ميناء ينبع والمدن المقدسة

المسافة إلى مكة المكرمة: تقدر بحوالي 368.8 كيلومتر، أي ما يعادل حوالي 3 ساعات و40 دقيقة بالسيارة عبر المسار 15 والمسار 55M/المسار 5.

المسافة إلى المدينة المنورة: تبلغ حوالي 220 كيلومتر، مما يجعل ميناء ينبع من أقرب الموانئ إلى المدينة المنورة

التجهيزات والخدمات في الميناء

تم تجهيز ميناء ينبع التجاري بكافة الإمكانات اللازمة لدعم استقبال ضيوف الرحمن، بما في ذلك:

كوادر بشرية مؤهلة: تتحدث بلغات متعددة لتسهيل التواصل مع المعتمرين والحجاج من مختلف الجنسيات.

أجهزة تقنية حديثة: لتسريع وتسهيل إجراءات الدخول والخروج.

مرافق خدمية متكاملة: لتلبية احتياجات المعتمرين والحجاج أثناء تواجدهم في الميناء.

أهمية استخدام ميناء ينبع لتخفيف الضغط عن المنافذ الأخرى

يسهم استخدام ميناء ينبع التجاري في استقبال المعتمرين والحجاج في:

تخفيف الضغط عن المنافذ الجوية والبرية الأخرى: مثل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة والمنافذ البرية.

توفير مسارات بديلة: للوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما يتيح توزيعًا أفضل لتدفقات الحجاج والمعتمرين.

تعزيز البنية التحتية للنقل البحري: ودعم الاقتصاد المحلي في منطقة ينبع.

يعد استقبال المعتمرين عبر ميناء ينبع التجاري خطوة استراتيجية تهدف إلى تسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة، وتخفيف الضغط عن المنافذ الأخرى.

بفضل موقعه المتميز وتجهيزاته الحديثة، يمكن للميناء أن يلعب دور محوري في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين، وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات في المملكة العربية السعودية.

يأتي افتتاح هذا المنفذ الجديد ضمن رؤية المملكة لتطوير منظومة الحج والعمرة، مما يسهم في تعزيز تجربة الزوار وتوفير خدمات متكاملة لهم، مع تقليل الازدحام في المنافذ الأخرى، وتحقيق انسيابية أكبر في استقبال الحجاج والمعتمرين.