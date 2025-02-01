السعودية تخفض رسوم الإقامة الدائمة الأرخص.. مزايا جديدة للعمل والتنقل بدون كفيل

في خطوة تعزز جاذبية الإقامة في السعودية، أعلنت الجهات المختصة عن تخفيض جديد في رسوم إصدار أرخص نوع من الإقامة الدائمة، والتي تمنح حامليها امتيازات عديدة، من بينها العمل، والسفر، والتنقل بحرية، وبدون الحاجة إلى كفيل. هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية المملكة لتسهيل الإقامة للمقيمين والمستثمرين، وجذب المزيد من الكفاءات والخبرات.

كتب محمد سعد – تعد الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية إحدى المبادرات الطموحة التي أطلقتها الحكومة ضمن رؤية المملكة 2030، بهدف جذب المستثمرين والكفاءات وتوفير بيئة مستقرة للمقيمين الراغبين في الاستقرار الدائم داخل البلاد.

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تخفيض جديد في رسوم إصدار أرخص نوع إقامة دائمة في المملكة

في الآونة الأخيرة، انتشرت أخبار تفيد بصدور أمر ملكي يقضي بتخفيض رسوم الإقامة الدائمة إلى 4000 ريال سعودي فقط، ما أثار جدل واسع بين المهتمين بهذا البرنامج، خاصة أولئك الذين يسعون للاستفادة من التسهيلات المقدمة من المملكة.

لكن بالتحقق من هذه الأخبار، لم تصدر الجهات الرسمية أي قرارات بهذا الشأن، ولا تزال الرسوم المعتمدة للإقامة المميزة ثابتة كما هي دون تغيير، إذ تبلغ 800,000 ريال سعودي للإقامة الدائمة تدفع مرة واحدة، بينما تصل رسوم الإقامة السنوية إلى 100,000 ريال سعودي تدفع سنويًا مع إمكانية التجديد.

لذا، فإن المعلومات المتداولة حول تخفيض الرسوم إلى 4000 ريال غير صحيحة، ولم يتم الإعلان عن أي تعديل رسمي بخصوص تكلفة الإقامة المميزة.

الشروط الواجب توافرها للتقديم على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية

لضمان قبول الطلب والحصول على الإقامة المميزة، يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط التي وضعتها الجهات المختصة، وهي كما يلي:

الحد الأدنى للعمر: يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

القدرة المالية: تقديم إثبات مالي يثبت قدرة المتقدم على تحمل تكاليف الإقامة في المملكة.

الفحص الطبي: اجتياز الفحص الطبي الذي يؤكد خلو المتقدم من أي أمراض معدية.

السجل الجنائي: يجب أن يكون لدى المتقدم سجل جنائي نظيف، خالٍ من أي سوابق سواء داخل المملكة أو خارجها.

صلاحية الإقامة: إذا كان المتقدم مقيمًا داخل المملكة، فيجب أن تكون إقامته سارية المفعول وقت تقديم الطلب.

كيفية التقديم على الإقامة المميزة: خطوات إلكترونية سهلة للحصول على إقامة دائمة أو سنوية

يمكن للراغبين في الحصول على الإقامة المميزة التقديم بسهولة من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية الخاصة ببرنامج الإقامة المميزة عبر الخطوات التالية:

اختيار نوع الإقامة المطلوبة، سواء إقامة دائمة تدفع لمرة واحدة أو إقامة سنوية قابلة للتجديد.

تعبئة النموذج الإلكتروني بالبيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق وصحيح.

إرفاق المستندات المطلوبة، وتشمل: نسخة سارية المفعول من جواز السفر. تقرير الفحص الطبي الذي يؤكد خلو المتقدم من الأمراض المعدية. إثبات الملاءة المالية لإثبات قدرة المتقدم على تحمل تكاليف الإقامة والمعيشة في المملكة.

دفع الرسوم المحددة عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

انتظار الإشعار الرسمي الذي يفيد بقبول الطلب أو رفضه.

تفاصيل رسوم الإقامة المميزة في السعودية وفقًا للائحة الرسمية المعتمدة

وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة، فإن رسوم الإقامة المميزة تنقسم إلى فئتين رئيسيتين:

الإقامة السنوية: تُكلف 100,000 ريال سعودي سنويًا، مع إمكانية التجديد وفقًا لرغبة المقيم.

الإقامة الدائمة: تبلغ تكلفتها 800,000 ريال سعودي، تدفع لمرة واحدة فقط دون الحاجة إلى تجديد سنوي.

المزايا التي يتمتع بها المقيمون الحاصلون على الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية

يمنح برنامج الإقامة المميزة حامليه العديد من المزايا الحصرية التي تسهل عليهم الحياة في المملكة وتوفر لهم استقلالية غير مسبوقة مقارنة بنظام الإقامة العادي، وأبرز هذه المزايا تشمل:

إمكانية استقدام أفراد الأسرة، بما يشمل الزوج أو الزوجة، والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، بالإضافة إلى الوالدين.

حرية التنقل داخل المملكة وخارجها دون الحاجة إلى تأشيرات إضافية أو شروط معقدة.

عدم الحاجة إلى كفيل، مما يمنح الحاصلين على الإقامة المميزة حرية أكبر في التصرف بشؤونهم الخاصة.

القدرة على امتلاك العقارات داخل المملكة سواء لأغراض السكن أو الاستثمار التجاري.

الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية، حيث يمكن للمقيم المميز امتلاك الشركات والمشروعات التجارية دون الحاجة إلى شريك سعودي.

إعفاء من رسوم المقيمين والمرافقين التي تُفرض على المقيمين الأجانب داخل المملكة.

الإقامة المميزة: خيار استراتيجي لتعزيز التنمية واستقطاب الكفاءات ضمن رؤية السعودية 2030

يمثل برنامج الإقامة المميزة أحد الركائز الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد السعودي من خلال استقطاب المستثمرين والمواهب العالمية، ما يسهم في تحقيق تنوع اقتصادي وزيادة النمو في مختلف القطاعات.

كما يساعد هذا البرنامج في توفير بيئة جاذبة للخبرات والكفاءات الراغبة في الإقامة والعمل بالمملكة دون قيود تعيق تطلعاتهم المهنية والاستثمارية.

وبذلك، فإن الحصول على الإقامة المميزة في السعودية يعد فرصة استثنائية للراغبين في العيش والعمل في بيئة اقتصادية مزدهرة، تتمتع بمزايا تنافسية تجعلها واحدة من أفضل الوجهات للاستقرار والاستثمار في المنطقة.

يعد تخفيض رسوم الإقامة الدائمة الأرخص في السعودية فرصة مميزة للراغبين في الاستقرار والعمل داخل المملكة بحرية تامة، مع تعزيز مكانة السعودية كوجهة مثالية للعيش والاستثمار.