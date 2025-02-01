مصرف الراجحي يطلق بطاقة ائتمانية جديدة بحد مرتفع.. مزايا استثنائية للسفر والسحب بدون قيود

أعلن مصرف الراجحي عن إطلاق بطاقة ائتمانية جديدة توفر حدًا ائتمانيًا مرتفعًا، مع ميزة السفر والسحب النقدي دون الحاجة إلى مراجعة البنك لتعديل حدود السحب. هذه البطاقة مصممة لتلبية احتياجات العملاء الذين يبحثون عن مرونة مالية أكبر، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمسافرين ورواد الأعمال. كما كشف البنك عن تفاصيل رسوم البطاقة وطريقة استخراجها بسهولة.

كتب محمد سعد – في ظل التطور المستمر للخدمات المصرفية، يسعى بنك الراجحي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، إلى تقديم حلول مصرفية متميزة تلبي احتياجات عملائه، ومن بين أبرز هذه الحلول تأتي بطاقة سفر بلس المجانية، التي توفر مزايا استثنائية لعشاق السفر والتسوق الدولي.

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مصرف الراجحي يعلن عن بطاقة ائتمانية جديدة بحد ائتماني عالي

تعد هذه البطاقة خيار مثالي للمسافرين الذين يبحثون عن طريقة ذكية لإدارة مصاريفهم بعملات متعددة، مع توفير مزايا إضافية تجعل تجربتهم أكثر راحة وسلاسة.

ما هي بطاقة سفر بلس المجانية؟ وكيف تساعدك في إدارة نفقاتك أثناء السفر؟

تعد بطاقة سفر بلس المجانية من البطاقات المصرفية الرائدة التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه، وهي بطاقة متعددة العملات تتيح للمستخدمين شحنها بعملات مختلفة مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدرهم الإماراتي، والريال السعودي.

يمكن لحاملي البطاقة استخدامها لإجراء عمليات الشراء عبر نقاط البيع، الدفع عبر الإنترنت، والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي حول العالم، مما يجعلها أداة مثالية للسفر والتسوق الدولي دون الحاجة إلى تحويل العملات في كل مرة.

المزايا الفريدة لبطاقة سفر بلس المجانية من بنك الراجحي

إذا كنت تفكر في الحصول على بطاقة سفر بلس، فإليك بعض من أهم المزايا التي ستحصل عليها عند استخدامها:

بطاقة مجانية مدى الحياة: لا توجد رسوم إصدار أو رسوم سنوية، مما يجعلها خيار اقتصادي رائع.

أسعار صرف تنافسية: توفر البطاقة أفضل أسعار الصرف عند التحويل بين العملات، مما يساعدك على التوفير أثناء السفر.

سعر صرف ثابت للدولار الأمريكي: يتم احتساب سعر شراء الدولار الأمريكي بـ 3.75 ريال سعودي فقط، مما يمنحك استقرار مالي عند الدفع بالدولار.

الدخول المجاني إلى أكثر من 1000 صالة انتظار في المطارات حول العالم: عبر برنامج LoungeKey، حيث يمكنك الاستمتاع بالراحة والخدمات الفاخرة أثناء انتظار رحلاتك الجوية.

تأمين مجاني على السفر: توفر لك البطاقة حماية تأمينية شاملة مقدمة من شركة فيزا العالمية، مما يجعلك أكثر أمان أثناء رحلاتك.

خدمة المساعد الشخصي (الكونسيرج) على مدار الساعة: يمكنك الاستفادة من خدمات حجز الفنادق، تذاكر الطيران، المطاعم، استئجار السيارات، وشراء تذاكر الفعاليات بسهولة تامة.

برنامج مكافآت مميز: يمنحك نقاط مكافأة على كل معاملة تقوم بها باستخدام البطاقة، ويمكنك استبدال هذه النقاط بمكافآت وقسائم شرائية.

سهولة التحويل بين الحساب الجاري والبطاقة: يمكنك إدارة رصيد البطاقة بسهولة عبر تطبيق الراجحي أو المباشر للأفراد، مما يوفر لك تجربة مصرفية سلسة.

إمكانية الدفع بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC): يمكنك الدفع بسرعة وسهولة بمجرد تمرير البطاقة عبر أجهزة الدفع دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري.

إصدار فوري للبطاقة من أي فرع من فروع بنك الراجحي: يمكنك الحصول على البطاقة في نفس اليوم عند زيارتك لأحد الفروع.

كيف تستفيد من برنامج المكافآت عند استخدام بطاقة سفر بلس المجانية؟

عند استخدام بطاقة سفر بلس، يمكنك كسب نقاط مكافآت مع كل عملية شراء، حيث يتم احتساب النقاط وفقًا للعملة المستخدمة على النحو التالي:

النقاط العملة 1 نقطة لكل 1 ريال سعودي 1 نقطة لكل 1 دولار أمريكي 1 نقطة لكل 1 يورو 1 نقطة لكل 1 جنية إسترليني 1 نقطة لكل 1 درهم إماراتي

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة سفر بلس المجانية؟

إذا كنت ترغب في الحصول على بطاقة سفر بلس المجانية من بنك الراجحي، فإنك ستحتاج إلى توفير المستندات التالية:

امتلاك حساب جاري في بنك الراجحي.

صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة.

الموافقة على شروط وأحكام البطاقة، والتي يمكنك الاطلاع عليها عبر موقع البنك الرسمي.

كيفية استخدام بطاقة سفر بلس في عمليات الدفع والسحب النقدي؟

لإجراء عمليات الشراء عبر نقاط البيع أو الإنترنت: يتم إدخال البطاقة في الجهاز، أو استخدامها بتقنية الاتصال قريب المدى NFC، ثم تأكيد العملية بإدخال الرقم السري أو رمز OTP.

للسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي: يمكن استخدام البطاقة للسحب النقدي بعملات مختلفة من أي صراف آلي حول العالم يدعم بطاقات فيزا.

لتحويل الأموال من الحساب الجاري إلى بطاقة سفر بلس: يتم ذلك بسهولة عبر تطبيق الراجحي أو المباشر للأفراد.

ماذا تفعل إذا فقدت بطاقة سفر بلس المجانية أو تعرضت للسرقة؟

في حال فقدان البطاقة أو تعرضها للسرقة، يجب عليك الإبلاغ فورًا عبر الأرقام التالية:

من داخل المملكة العربية السعودية: الاتصال على 920003344

من خارج المملكة: الاتصال على 00966920003344 كما يمكنك التوجه إلى أقرب فرع من فروع بنك الراجحي أو الإبلاغ عبر تطبيق الراجحي لإيقاف البطاقة وإصدار بطاقة بديلة.

كيف يمكنك الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة ببطاقة سفر بلس المجانية؟

إذا كنت ترغب في معرفة تفاصيل رسوم البطاقة، شروط الاستخدام، والإجراءات في حالة الفقدان أو السرقة، يمكنك الاطلاع على الأحكام والشروط الرسمية عبر موقع بنك الراجحي أو من خلال التطبيق الإلكتروني.

لماذا تعتبر بطاقة سفر بلس المجانية الخيار الأفضل للمسافرين؟

تمنحك تجربة مصرفية فريدة بعملات متعددة، مما يساعدك على تجنب تكاليف تحويل العملات أثناء السفر.

توفر لك تأمين مجاني على السفر وخدمة المساعد الشخصي، مما يجعل رحلاتك أكثر راحة وأمانًا.

تتيح لك الدخول إلى صالات المطارات الفاخرة حول العالم، مما يعزز من تجربة سفرك.

تقدم لك أفضل أسعار الصرف على العملات الأجنبية، مما يساعدك على التوفير أثناء التسوق والسفر.

تتيح لك كسب نقاط مكافآت واستبدالها بمزايا رائعة، مما يجعل كل عملية شراء فرصة للاستفادة من المكافآت.

استمتع بتجربة مصرفية عالمية مع بطاقة سفر بلس المجانية من بنك الراجحي

سواء كنت مسافرًا بغرض العمل أو السياحة، أو ترغب في التسوق من مواقع عالمية، فإن بطاقة سفر بلس المجانية من بنك الراجحي توفر لك الحل المثالي لإدارة نفقاتك بسهولة وأمان، احصل على بطاقتك اليوم واستمتع بمزايا لا مثيل لها!

توفر هذه البطاقة الائتمانية الجديدة من مصرف الراجحي تجربة مصرفية مميزة بمرونة غير مسبوقة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمسافرين ومحبي التسوق، مع إمكانية السحب والسداد بسهولة وراحة.