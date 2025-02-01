المرور السعودي يعدل رسوم ومتطلبات إصدار لوحة بدل تالف أو فاقد.. إجراء إلزامي عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية عن تعديلات جديدة تتعلق برسوم ومتطلبات إصدار لوحة سيارة بدل تالف أو فاقد، مؤكدة أن هذا الإجراء أصبح إلزاميًا ويتم حصريًا عبر منصة أبشر. تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، مع ضمان سرعة تنفيذ الطلبات بشكل إلكتروني.

كتب محمد سعد – تواصل المملكة العربية السعودية جهودها الحثيثة في التحول الرقمي، حيث تعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين والمقيمين عبر الخدمات الإلكترونية التي تتيح تنفيذ المعاملات بسرعة وكفاءة، ومن بين أبرز هذه الخدمات تأتي خدمة استبدال اللوحات التالفة والمفقودة، والتي أتاحتها الإدارة العامة للمرور عبر منصة “أبشر” لتوفير تجربة أكثر راحة وسهولة دون الحاجة إلى زيارة مقار المرور.

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الادارة العامة للمرور تعلن تعديل رسوم ومتطلبات اصدار لوحة سيارة بدل تالف أو فاقد

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، من خلال حسابها الرسمي على منصة “إكس” يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025، جميع التفاصيل المتعلقة بكيفية تقديم طلب استبدال اللوحات، وما هي أهم الميزات التي توفرها هذه الخدمة، حيث تمكن الأفراد من طلب لوحات جديدة بتصميم مختلف، بشعار مميز، أو بحجم وطول مختلف، وذلك بشكل إلكتروني سلس ومريح.

كيفية استبدال اللوحات التالفة والمفقودة عبر منصة أبشر بخطوات سهلة وسريعة؟

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إمكانية تقديم طلب استبدال لوحات المركبات إلكترونيًا بالكامل عبر منصة “أبشر”، وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على منصة “أبشر”.

اختيار “خدمات المركبات” من القائمة الرئيسية.

الدخول إلى “إدارة المركبات”، ثم تحديد المركبة المراد تغيير لوحتها.

النقر على خيار “استبدال لوحات المركبة”، ومن ثم متابعة التعليمات لاستكمال الطلب.

الشروط المطلوبة لاستبدال لوحات المركبة إلكترونيًا عبر منصة أبشر

للاستفادة من هذه الخدمة الرقمية المتطورة، حددت الإدارة العامة للمرور السعودية عدة شروط يجب استيفاؤها قبل تقديم طلب استبدال اللوحات، وهي كما يلي:

مالك المركبة هو الشخص الوحيد المخول بتقديم الطلب، ولا يسمح لأي شخص آخر بتنفيذ الطلب نيابة عنه.

عدم وجود طلب سابق قيد التنفيذ، حيث لا يمكن تقديم طلب جديد في حال كان هناك طلب استبدال لوحة ما زال قيد المعالجة.

الإبلاغ عن فقدان اللوحة في حالة تقديم طلب استبدال بسبب الفقدان، ويجب أن يتم تقديم هذا البلاغ عبر القنوات الرسمية قبل استكمال الطلب.

تفاصيل رسوم استبدال اللوحات عبر منصة أبشر وفقا لنوع اللوحة والتفضيلات الإضافية

أوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة أن هناك رسومًا محددة لاستبدال اللوحات، والتي تختلف حسب نوع اللوحة المختارة، وجاءت الرسوم على النحو التالي:

اللوحة العادية: تكون رسوم استبدالها وفقًا للطلب الأساسي برسوم منخفضة تُحدد وفقًا للوائح المرور.

اللوحة المميزة: تصل تكلفة إصدارها إلى 800 ريال سعودي، وتتيح للمستخدم اختيار تصميم خاص أو رقم مميز.

الاختيارات الإضافية: في حال طلب تصميم خاص، أو مقاسات مختلفة، أو شعار مميز، قد يتم فرض رسوم إضافية تختلف حسب الطلب.

أهمية التحول الرقمي في خدمات المرور: كيف تساهم خدمة استبدال اللوحات عبر أبشر في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين؟

تمثل خدمة استبدال اللوحات التالفة والمفقودة عبر “أبشر” نقلة نوعية في التعاملات المرورية داخل المملكة، حيث تهدف إلى:

تقليل الحاجة لزيارة إدارات المرور، مما يخفف من الازدحام ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين.

تسريع الإجراءات الإدارية عبر التقديم الإلكتروني الذي يتيح استبدال اللوحات بكل سهولة.

تعزيز مستوى الأمان من خلال التحقق الرقمي وتسجيل الطلبات بشكل موثوق وسريع.

إتاحة خيارات متعددة للمستخدمين مثل اختيار أشكال مميزة للوحات دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.

مستقبل الخدمات المرورية الرقمية في المملكة: كيف ستتطور خدمة استبدال اللوحات في السنوات القادمة؟

مع التقدم السريع في التحول الرقمي، تعمل المملكة العربية السعودية على تحسين وتطوير الخدمات الإلكترونية باستمرار لتوفير تجربة أفضل للمواطنين والمقيمين، ومن المتوقع أن تشهد خدمات المرور المزيد من التحديثات خلال الفترة المقبلة، والتي قد تشمل:

إتاحة خيارات دفع أكثر تنوع عبر المحافظ الرقمية وتطبيقات الدفع الحديثة.

توسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل إمكانية تغيير التصميم والأرقام عبر الإنترنت مباشرة.

تعزيز التكامل بين أبشر والجهات الأخرى لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمركبات مثل التأمين والفحص الفني إلكترونيًا.

تعد خدمة استبدال اللوحات عبر منصة أبشر واحدة من العديد من المبادرات الرقمية التي تقدمها المملكة، والتي تهدف إلى جعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة وسهولة، مما يعكس رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للتحول الرقمي في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع المروري.

يهدف هذا التعديل إلى تعزيز كفاءة الخدمات المرورية في السعودية، حيث يُتاح لأصحاب المركبات إصدار اللوحات البديلة بسهولة عبر أبشر، مع تطبيق الرسوم الجديدة لضمان تنفيذ الإجراءات بسلاسة وأمان