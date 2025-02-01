جرير تقدم خصمًا كبيرًا على Samsung Galaxy S24 FE مع هدية مجانية لفترة محدودة

أعلنت مكتبة جرير عن عرض خاص لمحبي هواتف سامسونج، حيث توفر تخفيضًا كبيرًا على جوال Samsung Galaxy S24 FE مع هدية مجانية، وذلك لمدة 10 أيام فقط. يأتي هذا العرض كفرصة مميزة للراغبين في اقتناء الهاتف بسعر مخفض والاستفادة من المزايا الإضافية.

كتب محمد سعد – أعلنت مكتبة جرير عن عرض ترويجي مميز على هاتف Samsung Galaxy S24 FE، حيث تقدم خصمًا يصل إلى 19% بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 300 ريال سعودي.

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جرير تعلن تخفيض كبير على جوال samsung Galaxy S24 FE

يسري هذا العرض حتى 10 فبراير 2025.

تفاصيل العرض

الخصم: يصل إلى 19% على سعر الهاتف.

الهدية المجانية: قيمة 300 ريال سعودي.

مدة العرض: حتى 10 فبراير 2025.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 FE:

الشاشة: يأتي الهاتف بشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.7 بوصة، بدقة 1080×2340 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

المعالج: يعمل الجهاز بمعالج Exynos 2400e بتقنية 4 نانومتر، مما يضمن أداء قوي وكفاءة في استهلاك الطاقة

الذاكرة والتخزين: متوفر بخيارات تخزين متعددة:

ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.

الكاميرات

الخلفية: ثلاثية العدسات: الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري. عدسة تليفوتو بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x ومثبت بصري. عدسة بزاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل للتصوير بزاوية 123 درجة. الأمامية: بدقة 10 ميجابكسل لصور سيلفي واضحة.

البطارية: سعة 4700 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، مما يضمن استخدام مقاومة الماء والغبار: حاصل على تصنيف IP68، مما يجعله مقاوم للماء والغبار، ويتيح استخدامه في ظروف متنوعة.

خيارات الألوان المتاحة

يتوفر الهاتف بألوان متعددة لتناسب مختلف الأذواق، بما في ذلك:

الجرافيتي (الرمادي الداكن)

النعناعي (الأخضر الفاتح)

الأزرق

كيفية الاستفادة من العرض

يمكن للعملاء زيارة فروع مكتبة جرير أو موقعها الإلكتروني للاستفادة من هذا العرض المميز قبل انتهاء مدته في 10 فبراير 2025، ينصح بالتأكد من توفر الألوان والمواصفات المفضلة قبل الشراء.

يعد هذا العرض فرصة مميزة للحصول على هاتف Samsung Galaxy S24 FE بخصم كبير وهدايا قيمة.

مع المواصفات المتقدمة والتصميم الأنيق، يعتبر هذا الهاتف خيار مثالي للراغبين في تجربة تقنية متطورة بسعر مناسب.

يستمر هذا العرض لفترة محدودة، لذا يُنصح المهتمون بسرعة اغتنام الفرصة قبل انتهاء المهلة المحددة. تتوفر التفاصيل الكاملة عبر فروع جرير أو الموقع الإلكتروني الرسمي.