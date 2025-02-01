طريقة سهلة وسريعة لتحضير فطيرة الهوت دوج بمقادير مضبوطة

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة لذيذة وسريعة لتحضير فطيرة الهوت دوج، فقد جلبنا لكِ الطريقة الأسهل بمقادير مضبوطة تضمن لكِ نتيجة شهية ومقرمشة. هذه الفطيرة مثالية للإفطار أو العشاء، وستنال إعجاب جميع أفراد العائلة.

كتب محمد سعد – بجميع المقادير السريعة والمضبوطة الآن طريقة تحضير فطيرة الهوت دوج، تعد فطيرة الهوت دوج من الأطباق اللذيذة التي تجمع بين النكهات الغنية والهشة، فهي مثالية كوجبة خفيفة أو حتى كوجبة رئيسية في بعض الأوقات، إذا كنت ترغب في تحضير هذه الفطيرة بطريقة مميزة، إليك طريقة تحضيرها خطوة بخطوة مع كافة المكونات التي تحتاج إليها.

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بجميع المقادير السريعة والمضبوطة الآن طريقة تحضير فطيرة الهوت دوج

المكونات الأساسية لتحضير فطيرة الهوت دوج:

خبز الهوت دوج: قم باستخدام 2 رغيف من خبز الهوت دوج، وقم بتقطيعه إلى قطع صغيرة جدا للحصول على فتات ناعم.

الزبدة: 2 ملعقة كبيرة من الزبدة غير المملحة، تأكد من إذابتها بالكامل.

الهوت دوج: تحتاج إلى حوالي 1.7 كيلوغرام من الهوت دوج، مقطع إلى شرائح صغيرة لتسهيل دمجها في الحشوة.

الجيلاتين: 2 ورقة من الجيلاتين، حيث سيساهم في تماسك الحشوة.

الماء: كوب واحد من الماء ليستخدم في إذابة الجيلاتين ودمج المكونات.

الكاتشب: 1/2 كوب من الكاتشب لإضافة لمسة من الحلاوة.

الخردل: 2 ملعقة كبيرة من الخردل لإضفاء نكهة حارة على الحشوة.

المخلل: 2 ملعقة طعام من المخلل المفروم لإضافة توازن لذيذ بين النكهات.

الخطوة الأولى: تحضير قاعدة الفطيرة:

أولا، قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 176 مئوية (350 فهرنهايت).

في وعاء صغير، امزج فتات خبز الهوت دوج مع الزبدة المذابة حتى يتجانس المزيج ويغطي كافة قطع الخبز.

ضع هذا المزيج في قاع طبق فطيرة عميق، ثم اضغط عليه جيدا باستخدام ملعقة لتثبيته.

ضع الطبق في الفرن المسخن مسبقا واخبزه لمدة 10 دقائق، ثم اتركه ليبرد لمدة 5 دقائق قبل الانتقال إلى الخطوات التالية.

الخطوة الثانية: تحضير الحشوة:

في وعاء متوسط آمن للفرن، قم بإضافة أوراق الجيلاتين إلى 1/2 كوب من الماء البارد واتركها لمدة بضع دقائق لتنتفخ.

بعد ذلك، ضع الوعاء فوق غلاية مزدوجة (أو استخدم طريقة البخار) حتى يذوب الجيلاتين تماما، استمر في الخفق لمدة 3 دقائق للحصول على قوام رغوي.

في الخلاط أو محضر الطعام، ضع 1.7 كيلوغرام من الهوت دوج المقطع مع السائل المتبقي من العبوة، امزج الخليط حتى يصبح ناعما.

أضف الجيلاتين المذاب إلى الخليط، ثم اخلط جيدا حتى يتجانس تماما، في حال كان الخليط سميكا جدا، يمكنك إضافة القليل من الماء المتبقي من الوصفة حسب الحاجة.

بعد ذلك، اسكب الحشوة بشكل متساو فوق طبقة فتات الخبز المحمص التي قمت بتحضيرها مسبقا في طبق الفطيرة.

الخطوة الثالثة: تشكيل الفطيرة:

قم بتقطيع الهوت دوج المتبقي إلى نصفين بالطول، ثم رتب القطع على حواف الطبق بشكل عمودي بحيث يكون الجانب المقطوع إلى الخارج.

اضغط برفق على القطع بحيث تدمج مع الحشوة بشكل جيد، مع التأكد من توزيعها بشكل متساو على جوانب الطبق.

دع الفطيرة تبرد في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى تتماسك الحشوة وتتجمد بشكل جيد.

الخطوة الرابعة: إضافة اللمسات النهائية:

بعد أن تبرد الفطيرة، قم بتوزيع طبقة من الكاتشب فوق السطح.

رش الخردل بحذر على الوجه لتضيف نكهة مميزة.

أخيرا، ضع شرائح المخلل في المنتصف لإعطاء الفطيرة طعما إضافيا من الحموضة والتوازن.

استمتعي بمذاق فطيرة الهوت دوج المقرمشة والمليئة بالنكهات، وقدميها مع الصلصات المفضلة لديكِ لمذاق لا يُقاوم. جربيها اليوم وأبهري عائلتك بوصفة لذيذة وسريعة التحضير!