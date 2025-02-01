طريقة عمل الهوت شوكلت بطعم أغنى من الكافيهات وبنكهة زمان

إذا كنتِ من عشاق مشروب الهوت شوكلت وترغبين في تحضيره في المنزل بمذاق يفوق مقاهي زمان، فإليكِ الطريقة الأسهل لتحضيره بقوام كريمي غني ونكهة لا تُقاوم. بمكونات بسيطة وخطوات سريعة، ستحصلين على مشروب دافئ يضفي لمسة من الدفء والراحة في الأيام الباردة.

كتب محمد سعد – يمكن تحضير المشروبات في المنزل والتي يوفر لثمن شرائها من الخارج وعلى راسها الهوت الشوكليت بالمارشميلو والتي يمتاز بنكهة مميز وخاصة والتي يمكن تحضيرها بسهولة ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم طريقة عمل مشروب الهوت شوكليت.

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طريقة عمل مشوب الهوت شوكلت

وبالنسبة لطريقة عمل مشروب الهوت شوكلت، ولعمل الهوت شوكلت يجب بان يتم تحضير الهوت شوكليت من خلال تحضير المقادير الآتيه ..

يجب إحضار ملاعق كبيرة كاكاو خام.

يجب إحضار 4 أكواب حليب كامل الدسم

يجب إحضار 3ملاعق كبيرة سكر أبيض.

يجب إحضار 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

مارشميلو حسب الرغبة.

يجب بان تقومين بتحضير الكاكاو مع النشا وذلك ربع كوب من الماء البارد.

ثانيا يجب بان تقومين برفع الخليط على النار.

ثالثا يجب بان تقومين بإضافة المزيج الحليب تدريجي.

ويجب بان يتم تقليب المزيج جيدًا.

ويجب بان تتوقفي عن المزيج كثيفًا بعض الشيء.

ويجب بان يتم إضافة رشة القرفة وقومي برفعه من على النار.

ويجب بان تقومين بصب المزيج في الكوب.

طريقة عمل الهوت شوكليت بدون حليب

يجب بان يتم تحضير كوب من الماء.

يجب بان يتم تحضير ملعقة كبيرة من الفانيليا.

يجب بان يتم تحضير مقدار من السكر حسب الرغبة المطلوبة.

يجب بان يتم تحضير ملعقة كبيرة من كريمة الشانتيه البودرة.

يجب بان يتم تحضير حبتان من ويفر البسكويت بالشوكولاتة.

يجب بان يتم تحضير كمية من البندق المحمص.

طريقة التحضير

اولا/ يجب بان يتم تحضير إناء على نار متوسطة ويجب بان يتم وضع الماء والسكر وتحضير الفانيليا ويجب بان يتم تذويب السكر.

ثانيا/ يجب بان يتم تحضير المطحنة الطعام ويجب بان يتم طحن حبتين من ويفر البسكويت بالشكولات.

ثالثا/ يجب بان يتم إضافة معلقة كبيرة من الكريمة الشانتيه البودرة، و يجب بان يتم تحضير المكونات الي ان يغلي المزيج.

رابعا/ يجب بان يتم وضع مقدار من البندق المطحون حسب الرغبة ويجب بان يتم سكب المشروب الهوت شوكليت ويجب بان يتم وضع اكواب من التقديم.

استمتعي بكوب من الهوت شوكلت اللذيذ المحضر منزليًا بمذاق غني وقوام كريمي، تمامًا كما كان يُقدم في المقاهي الكلاسيكية. جربيه اليوم وأضيفي لمستك الخاصة بالنكهات التي تفضلينها