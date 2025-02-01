طريقة عمل لفائف القرفة الشهية في المنزل بمذاق لا يُقاوم

إذا كنتِ من محبي الحلويات الغنية بالنكهات الدافئة، فلفائف القرفة هي الخيار الأمثل لكِ! بمكوناتها البسيطة وقوامها الهش المغمور بنكهة القرفة والسكر، يمكنكِ تحضيرها بسهولة في منزلك والحصول على نتيجة تضاهي أشهر المخابز.

كتب محمد سعد – تعد لفائف القرفة المعروفة أيضا بالسينابون، واحدة من أشهر الحلويات الغربية التي تتميز بمذاقها الغني ورائحتها المميزة، وتتكون هذه الحلوى من عجينة طرية محشوة بالقرفة والسكر، وتزين بطبقة شهية من الصوص الأبيض الكريمي، وعلى الرغم من إمكانية شرائها جاهزة، فإن تحضيرها في المنزل يتيح لك الاستمتاع بمذاقها الطازج وضمان جودة مكوناتها، كما أنها تعد خيارا رائعا لتقديمها في المناسبات المختلفة، بجانب كوب من القهوة أو الشاي.

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مقادير عجينة لفائف القرفة

3 أكواب دقيق

ربع كوب سكر

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

نصف كوب حليب دافئ

ربع كوب زبدة مذابة

1 بيضة

نصف كوب سكر بني

2 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

ربع كوب زبدة مذابة

مقادير الصوص:

نصف كوب جبن كريمي

ربع كوب زبدة

1 كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة حليب

طريقة تحضير لفائف القرفة

في وعاء عميق، امزجي الحليب الدافئ مع الخميرة والسكر، واتركي الخليط لمدة 5-10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

أضيفي الزبدة المذابة والبيضة إلى خليط الخميرة، وقلبي جيدا حتى تمتزج المكونات.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع الملح، ثم أضيفي المكونات السائلة تدريجيا مع العجن حتى تحصلي على عجينة طرية ومتجانسة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

في وعاء صغير، اخلطي السكر البني مع القرفة المطحونة لتحضير الحشوة.

بعد أن تختمر العجينة، افرديها على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح بشكل مستطيل.

ادهني العجينة بالزبدة المذابة، ثم وزعي خليط السكر والقرفة بالتساوي على سطحها.

لفي العجينة بإحكام على شكل رول، ثم قطعيها إلى شرائح متساوية.

ضعي القطع في صينية مدهونة بالزبدة، ثم اتركيها لتختمر لمدة 30 دقيقة إضافية.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

اخبزي لفائف القرفة لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تكتسب لونا ذهبيا.

تحضير الصوص:

في وعاء، اخلطي الجبن الكريمي مع الزبدة والسكر البودرة والفانيليا والحليب، واخفقي حتى يصبح الخليط ناعما وكريمي.

وزعي الصوص على لفائف القرفة فور خروجها من الفرن وهي ساخنة.

استمتعي بلفائف القرفة الشهية مع كوب من القهوة أو الشاي، وقدميها لعائلتك وضيوفك بطعم رائع وقوام طري يذوب في الفم. جربي هذه الوصفة اليوم واستمتعي برائحة القرفة الزكية في منزلك!