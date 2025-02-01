خصومات تصل إلى 50% على الأجهزة المنزلية في لولو هايبر ماركت عمان حتى 3 فبراير 2025

يقدم لولو هايبر ماركت عمان عرضًا مميزًا لا يُفوت على تشكيلة واسعة من الأجهزة المنزلية، حيث تصل الخصومات إلى 50% لفترة محدودة. هذه الفرصة مثالية للراغبين في ترقية أجهزتهم المنزلية بأسعار تنافسية قبل انتهاء العروض في 3 فبراير 2025.

كتب محمد سعد – الأجهزة المنزلية والكهربائية بالإضافة إلى مكيفات الهواء وأدوات المطبخ والتي ستستمر حتى 3 فبراير 2025 مع تخفيضات جذابة تصل إلى مستويات مغرية على منتجات مختارة، تعد هذه العروض طريقة رائعة للعائلات العمانية لتحديث منازلهم بأحدث الأجهزة بأفضل الأسعار.

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لولو هايبر ماركت

نظرًا لأن العملاء يمكنهم اختيار المنتجات التي تناسب احتياجاتهم على أفضل وجه بأسعار لا تقبل المنافسة فإن عروض لولو هايبر ماركت عمان 2025 هي فرصة رائعة للعديد من العائلات العمانية لتحديث أجهزتهم المنزلية مثل مكيفات الهواء والثلاجات والغسالات وأدوات المطبخ المعاصرة بأسعار مخفضة نظرًا لأن الصفقات متاحة فقط حتى 3 فبراير 2025 فيجب على الأشخاص المهتمين التحرك بسرعة لزيارة مواقع لولو هايبر ماركت أو التسوق عبر الإنترنت للاستفادة من التوفير قبل مرور الوقت المخصص.

عروض لولو هايبر ماركت

تجد في لولو هايبر ماركت أبرز العروض على الأجهزة الكهربائية في عمان حيث تتوفر مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية الفاخرة مثل مكيفات الهواء والغسالات والثلاجات ذات الميزات المتطورة والتصميمات المعاصرة بأسعار تنافسية في لولو هايبر ماركت عمان، فيما يلي بعض العناصر التي تشكل جزءًا من هذا العرض:

بعد التخفيض يبلغ سعر مكيف الهواء المنفصل Hisense5 إلي 119.900 ريال عماني، إنه أبيض اللون وله تصميم أنيق يعمل جيدًا في مجموعة متنوعة من الإعدادات.

بسعر 124.900 ريال عماني يعد أفضل مكيف هواء منقسم 1.5 طن هو الخيار الأفضل للعائلات التي تبحث عن تبريد سريع وفعال في مجموعة متنوعة من الظروف.

تبلغ تكلفة الغسالة العلوية Akai 12 كجم 66.900 ريال عماني ولديها سعة عالية كافية لغسل الكثير من الملابس، كما أنها تعمل بشكل جيد بشكل استثنائي.

تعتبر غسالة إل جي ذات التحميل الأمامي بسعة 7 كجم، والتي يبلغ سعرها 121,900 ريال عماني من أفضل الخيارات نظرًا لابتكاراتها المتطورة في توفير المياه والطاقة.

أما ثلاجة إل جي ذات البابين بسعة 509 لترات فتبلغ تكلفتها 234,400 ريال عماني وتتميز بتصميم عصري يوفر مساحة تخزين كبيرة وكفاءة ممتازة في استخدام الطاقة

لا تفوتوا فرصة الحصول على أحدث الأجهزة المنزلية بأسعار مخفضة في لولو هايبر ماركت عمان قبل انتهاء العرض في 3 فبراير 2025. توجهوا الآن للاستفادة من التخفيضات الحصرية!