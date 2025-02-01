طريقة تحضير الزلابية المقرمشة في المنزل بطعم أحلى من الحلواني

إذا كنتِ من عشاق الحلويات الشرقية، فلا شك أن الزلابية من أكثر الحلويات التي تحظى بشعبية كبيرة بفضل قرمشتها من الخارج وقوامها الهش من الداخل. اليوم، نقدم لكِ وصفة سهلة وخطوات بسيطة لتحضير الزلابية المقرمشة في المنزل، بمذاق يفوق محلات الحلواني!

كتب محمد سعد – الزلابية نوع متميز من الحلوى الشرقية، وتتميز تلك الحلوى بأنها من الحلوى السهلة الصنع والخلوة المذاق وذات طعم شهي، ويفضلها الجميع ويحبونها بشدة وخاصة في فترة الإفطار، ويوجد الكثير من المواطنين الذين يحبون الزلابية بأنواعها المتعددة، حيث توجد الزلابية بالسكر والزلابية بالشربات، ويمكنك صناعة الزلابية بالمنزل من خلال مكونات سهلة وبسيطة، ويمكن تحضيرها من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة، ومن خلال المقال الحالي سنتعرف على أهم المكونات والمقادير، والتعرف على خطوات تحضير الزلابية المقرمشة.

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مكونات ومقادير تحضير الزلابية المقرمشة في المنزل

يمكن من خلال مجموعة بسيطة من المكونات المتوفرة في المنزل والبسيطة السهلة، ومن خلال الخطوات السهلة البسيطة يمكنك صناعة احلى زلابية مقرمشة يحبها الجميع ويفضلونها في المنزل، وتعتبر افضل من التي يتم شرائها من محل الحلويات، ومن افضل المكونات المطلوبة لعمل الزلابية المقرمشة:

يوجد 2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

نحتاج 2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 معلقة كبيرة من اللبن البودر.

عدد معلقة كبيرة من النشا

نصف معلقة صغيرة من ملح الطعام .

2 معلقة كبيرة من الزيت النباتي.

2 كوب من الماء الدافئ.

3 أكواب من السكر لعمل الشربات.

كوب ونصف من الماء الفاتر

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

زيت غزير للقلي.

خطوات تحضير الزلابية المقرمشة في المنزل

من خلال مجموعة المكونات البسيطة السهلة والموجودة في كل مكان ومتوفرة في البيت بكل سهولة، يمكنك من تحضير الزلابية من خلال خطوات سريعة، حيث يحبها الجميع من الصغار والكبار حيث طعمها اللذيذ الشهي، ومن خلال الخطوات السهلة البسيطة التالية يمكنك عمل الزلابية، ومن أهم الخطوات:

في وعاء نضع المكونات الجافة معا ونخلطها جيدا.

نضيف الماء الدافىء الى المكونات الجافة.

نقلب الخليط جيدا حتى تصبح خليط سائل متجانس.

نتركها تختمر لمدة ساعة.

نجهز الشربات لوضع الزلابية بعد التحمير.

في زيت غزير للتحمير على النار.

نضع الخليط في كيس حلواني وننزل الخليط على هيئة كور صغيرة حتى تمتليء طاسة الزيت.

بعدها يتم وضعها فى الشربات.

الآن يمكنكِ تحضير الزلابية المقرمشة بكل سهولة في المنزل والاستمتاع بمذاقها الشهي مع العائلة. جربيها وقدميها مع السكر البودرة أو الشربات الذهبي للحصول على نكهة لا تُقاوم!