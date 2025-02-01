عروض كارفور على ياميش ومكسرات رمضان بخصومات تصل إلى 50%

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يطلق كارفور عروضًا مذهلة على الياميش والمكسرات بخصومات تصل إلى 50%، مما يتيح فرصة رائعة لتجهيز مستلزمات الشهر الكريم بأسعار تنافسية. استمتعوا بتشكيلة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة لفترة محدودة.

كتب محمد سعد – خلال هذه الفترة قد يتزايد بصورة كبيرة البحث عن الأسعار الخاصة ياميش رمضان عام 2025، داخل هايبر كارفور بينما أنه يعتبر من أكثر الهيبرات المشهورة من خلال المتاجر الدولية التي يتم تقديمها العديد من الخصومات وأيضًا العروض المتميزة، من كافة أنحاء العالم وايضا جميع المنتجات وعندما يتم اقتراب الشهر الكريم وهو رمضان قد يحرص كارفور على توفير العديد من الكميات الخاصة بيميش رمضان من كافة أنواع لكي يتم تلبية احتياجات المستهلكين لذلك نقوم بتوضيح أهم الخصومات وأيضًا العروض، التي يتم تقديمها من خلال كارفور من ضمنها المكسرات والتين المجفف وأيضًا التمر ومن ضمنها المكسرات وغيرها من منتجات أخرى.

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عروض كارفور

يتواجد العديد من الأسعار التي تخص ياميش رمضان خلال عام 2025 في هايبر كارفور ومن أهمها ما يلي.

تكون لفة قمر الدين ونوعها أبو عوف يصل سعرها إلى 89 جنيه بدل 119 جنيه.

كما أن لفه الكراسي التي تحتوي على ربع كيلو جرام يصل سعرها إلى 59 جنيه بدل 79 جنيه.

بالإضافة إلى ذلك أن سعر عين الجمل الذي يصل وزنه إلى ربع كيلو جرام حوالي 74 جنيه بدل 99 جنيه.

بينما أن سعر الكاجو الذي يصل وزنه إلى ربع كيلو جرام يكون سعره 189 جنيه بدل 239 جنيه.

كما أن سعر البندق الذي يحتوي وزنه إلى ربع كيلو جرام يكون سعرها 159 جنيه بدل 199 جنيه.

بالإضافة إلى ذلك أن سعر السوداني الذي يكون وزنه ربع كيلو جرام 29 جنيه بدل 39 جنيه.

كما أن سعر اللوز الذي يكون وزنه ربع كيلو جرام ابتداء من 139 جنيه بدل 150 جنيه.

ما هي العروض الخاصة بكرتونة رمضان

نوضح أهم العروض التي تخص كرتونة رمضان لعام 2025:

يوصل سعر كرتونة رمضان التي تحتوي على اثنين كيس من المكرونة وكيلو من الأرز ومعها كيلو السكر ناعم وأيضًا زجاج الزيت، ومن ضمنها كيس من الملح الناعم وسمنة فاخرة التي تحتوي على كيلو يصل سعرها إلى 169 جنيه.

بالإضافة إلى ذلك أن الكرتونية التي تحتوي على ثلاثة أكياس من المكرونة ومعها باكو من الشاي واثنين كيلو من العدس الأصغر ومعها كيس صلصة وأيضًا كيس من قمر الدين وكيلو من البلح وزبيب وأيضًا جوز هند وربع كيلو من اللوبيا وكيلو من الأرز وكيلو سكر ومعها زجاج الزيت وأيضًا كيس ملح وكيلو من السمنة في هذه يصل سعرها إلى 400 جنيه.

لا تفوتوا فرصة الاستفادة من عروض كارفور المذهلة على ياميش ومكسرات رمضان قبل انتهاء التخفيضات. سارعوا بالتسوق للاستمتاع بأفضل الأسعار وأجود المنتجات خلال الشهر الفضيل!