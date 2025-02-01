طريقة تحضير بسكويت الشوفان المقرمش بدون سعرات حرارية زائدة

إذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة صحية ولذيذة، فإن بسكويت الشوفان المقرمش هو الخيار المثالي! فهو غني بالألياف، خفيف على المعدة، ويمنحك الطاقة بدون سعرات حرارية زائدة. إليك طريقة تحضيره بسهولة في المنزل بمكونات صحية وخطوات بسيطة.

كتب محمد سعد – مع تزايد الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية، أصبح الشوفان من المكونات التي يُفضلها الكثيرون في تحضير الحلويات الصحية، ويعد بسكويت الشوفان من الخيارات المثالية التي تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، ويعتبر خيارًا مثاليًا في المناسبات مثل العيد، ويمتاز هذا البسكويت بمذاقه الهش وقيمته الغذائية التي تمثل إضافة رائعة إلى الحلويات التقليدية.

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مكونات عمل بسكويت الشوفان المقرمش

2 كوب من الشوفان المطحون

1 كوب من الدقيق (يمكن استخدام دقيق اللوز أو دقيق القمح الكامل للحصول على قيمة غذائية أكبر)

1/2 كوب من الزبدة الطرية أو زيت جوز الهند (اختياري)

1/4 كوب من السكر البني أو العسل

1/2 كوب من الزبيب أو المكسرات المفرومة (اختياري)

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

1/2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

رشة من الملح

طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخلطي الشوفان المطحون مع الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح.

في وعاء آخر، ضعي الزبدة الطرية أو زيت جوز الهند واخفقيها مع السكر البني أو العسل باستخدام مضرب كهربائي حتى تصبح كريمية.

أضيفي البيضة والفانيليا واستمري في الخفق حتى تتجانس المكونات.

أضيفي المكونات الجافة إلى المكونات الرطبة تدريجيًا، مع الخلط المستمر حتى تتكون لديكِ عجينة ناعمة، واذا كنتي ترغبين في إضافة الزبيب أو المكسرات المفرومة، يمكنك إضافتها في هذه المرحلة.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

قومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة باستخدام يديكِ أو ملعقة.

ثم ضعي الكرات على صينية مغطاة بورق الزبدة، واضغطي عليها برفق لتأخذ شكل دائرة.

أدخلي صينية البسكويت إلى الفرن المحمى مسبقًا لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لون البسكويت ذهبيًا.

بعد إخراج البسكويت من الفرن، اتركيه ليبرد تمامًا على رف سلكي.

بمجرد أن يبرد، ضعيه في طبق التقديم واستمتعي بمذاقه الصحي واللذيذ.

الفوائد الصحية لبسكويت الشوفان:

الشوفان: يحتوي على الألياف التي تساعد في تحسين الهضم وتعزز الشعور بالشبع لفترة أطول.

المكسرات والزبيب: تمنح البسكويت طاقة إضافية، وتحتوي المكسرات على الدهون الصحية التي تعزز من صحة القلب.

قليل السكر: باستخدام العسل أو السكر البني بدلاً من السكر الأبيض، فإنكِ تضيفين قيمة غذائية أعلى.

الآن يمكنك الاستمتاع بمذاق بسكويت الشوفان المقرمش دون القلق بشأن السعرات الحرارية. جربه كوجبة خفيفة مع القهوة أو الشاي، واستمتع بنكهة لذيذة ومكونات مغذية!