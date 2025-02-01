طريقة عمل الكنافة السريعة في الطاسة خلال 10 دقائق بمذاق غير تقليدي

إذا كنتِ ترغبين في تحضير الكنافة بطريقة سهلة وسريعة دون الحاجة إلى الفرن، فإليكِ وصفة الكنافة السريعة بالطاسة! في 10 دقائق فقط، ستحصلين على كنافة ذهبية ومقرمشة بحشوة لذيذة تنافس المحلات، وكل ذلك بمكونات بسيطة من مطبخك.

كتب محمد سعد – ترغب الكثير من ربات المنازل في تحضير الكنافة السريعة في الطاسة في 10 دقائق، حيث تعتبر الكنافة من اشهى والذ الحلويات والتي يفضلها الصغير قبل الكبير، كما أنه يمكن تحضيرها في الكثير من المناسبات والأفراح والعزومات وغيرها من الأوقات الأخرى، وبالتالي سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها في هذا المقال بأسهل الطرق وأبسط المكونات، حيث يمكنكم تحضيرها والاستمتاع بتناولها مع أفراد أسرتكم.

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طرق عمل الكنافة السريعة

هناك مجموعة من المكونات التي يجب تحضيرها من أجل إعداد كنافة الطاسة حيث جاءت كالتالي:

ربع كيلو من الكنافة الطازجة أو مجمدة ومفرومة.

نصف كوب زبدة مذابة أو سمن.

ربع كوب سكر بودرة.

لتحضير الحشوة يجب إحضار كوب قشطة مع ملعقة صغيرة ماء زهر أو ماء ورد وهذا اختياري

طريقة تحضير الكنافة السريعة

يمكنكم اتباع الطريقة التالية للحصول على كنافة الطاسة بطعم ولا اروع والطريقة كالتالي:

احضري إناء كبير وضعي بداخله الكنافة وقطعيها أجزاء صغيرة إلى أن تتفتت.

أضيفي سكر البودرة والزبدة المذابة عليها وقلبي جيدا حتى تتشرب الكنافة الزبدة.

هنا احضري طاسة غير لاصقة و سخنيها جيدا على النار.

ضعي نصف كمية الكنافة في الطاسة واضغطي عليها بالملعقة لكي تتكون طبقة متساوية.

ثم ضعي القشطة عليها وافرديها مع مراعاة ترك مسافة من الأطراف لكي لا تخرج القشطة أثناء طهيها.

هنا ضعي النصف الآخر من الكنافة على القشطة بالتساوي واضغطي عليها برفق لتثبيتها.

ثم ضعي الطاسة على نار هادئة لمدة من 5-7 دقائق أو إلى تتحمر الكنافة من الأسفل.

بعد ذلك اقلبي الكنافة على الزوجة الآخر لكي تتحمر للطاسة لمدة من 5-7 دقائق.

بعد ذلك ارفعيها من على النار وضعي عليها الشربات مباشرة بالتساوي مع مراعاة أن يكون الشربات بارد.

يمكنك تزيين وجه الكنافة بالفستق المطحون أو جوز الهند وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

الآن يمكنكِ تحضير الكنافة السريعة في الطاسة بكل سهولة والاستمتاع بمذاقها المقرمش واللذيذ في وقت قياسي. جربيها اليوم وأبهري عائلتك بوصفة مميزة وغير تقليدية!