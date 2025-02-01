طريقة تحضير أم علي بالقشطة بوصفة شهية ومذاق لا يُقاوم

أم علي من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الجميع، واليوم نقدم لكِ طريقة تحضيرها بالقشطة للحصول على قوام كريمي غني ومذاق شهي. بمكونات بسيطة ومتوفرة، يمكنكِ تحضير أم علي في المنزل بسهولة والاستمتاع بها مع العائلة.

كتب محمد سعد – يمكن تقديمها ساخنة في الشتاء لكي تعطي الجسم بالطاقة، كما يمكن تقديمها باردة في الصيف لتعطي إحساس انتعاش بطعمها اللذيذ وهذه الحلوى من الحلويات ذات القيمة الغذائية العالية وتعتبر مفيدة من الناحية الصحية، لأنها تحتوي على كميات من الحليب ومشتقاته والمكسرات، وتفضل الأمهات تحضيرها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها وفي التجمعات العائلية لأنها تعتبر حلول يهلة وسريعة التحضير ومفيدة.

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عمل أم علي بالقشطة

تحتاج أم على إلى مكونات بسيطة ومتوفرة ومن أهم مكونات وصفة أم علي بالقشطة، وهي التالي:

يمكن تحضير الطبقة الرئيسية بميلفي جاهز مقطع أو كرواسون محمص أو علب أم علي الجاهزة أو عجينة البف باستري والكمية متروكة حسب الرغبة.

مكسرات مشكلة أو نوع واحد (حسب الرغبة) مفرومة لقطع صغيرة.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند حسب الرغبة.

حليب مغلي (الكمية حسب كمية الميلفي).

حليب محلى مكثف أو سكر وتكون نسبته لكل كيلو من الحليب علبة من الحليب المحلى المكثف.

عدد 2 ملعقة كبيرة من القشطة الطازجة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقادير الوجه

شرائح من القشطة على الوجه.

سكر بودرة.

مكسرات.

طريقة تحضير و اعداد وصفة ام علي

يمكن تحضير أم علي بالقشطة بخطوات سهلة كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية بشكل وهي

كالتالي:

نضع في طاجن فخار أو بيركس يدخل الفرن قطعة من الزبدة ثم نوزع فيه قطع الميلفي.

ثم نضع فوقه المكسرات وجوز الهند، ثم نقلبهم جيدًا، ثم نضع الطاجن جانبًا.

نضع اللبن الساخن المضاف له حليب مكثف او السكر حسب الرغبة.

ثم نضع كمية القشطة والفانيليا ثم نقلبهم جيدًا.

ثم نضع الخليط فوق الميلفي حتى يغطيه تماما.

نوزع على الوجه شرائح القشطة.

وفوقها نضع القليل من السكر البودرة.

ثم نضع الطاجن في الفرن ونشغل الشواية فقط ونتركه حتى يأخذ الوجه لونًا ذهبيًا.

نقوم بتزين وجه أم علي بالمكسرات، ، ثم نقدمها ساخنة او باردة حسب الرغبة والذوق وبالهناء والشفاء.

الآن يمكنكِ تحضير أم علي بالقشطة في المنزل والاستمتاع بمذاقها الغني وقوامها الكريمي اللذيذ. جربيها اليوم وقدميها دافئة لعائلتك وضيوفك!